Засновника ВЕФ у Давосі Клауса Шваба звинуватили в дискримінації та переслідуванні жінок, — WSJ

Клауса Шваба також звинувачують в ейджизмі, створенні отруйної атмосфери, дискримінації за расовою ознакою і навіть у сексуальних домаганнях.

86-річний швейцарський економіст, засновник і президент Всесвітнього економічного форуму в Давосі (ВЕФ) Клаус Шваб опинився в центрі скандалу після статті в The Wall Street Journal, де йдеться про те, що співробітники ВЕФ висунули проти нього і керівництва Форуму низку серйозних звинувачень.

За інформацією видання, отриманою від понад 80 поточних і колишніх співробітників та інших джерел, знайомих із ситуацією, кілька років тому Клаус Шваб вирішив, що організації потрібне молоде оновлення. Тому він виділив групу співробітників старше 50 років і доручив начальнику відділу кадрів позбутися їх, щоб знизити середній вік робочої сили. Голова відділу кадрів, досвідчений колишній керівник Світового банку на ім'я Паоло Галло, відмовився, зазначивши, що має бути розумне пояснення звільненню будь-кого, наприклад, погана робота. За непокору він поплатився власною посадою і був звільнений Швабом.

У звіті видання йдеться, що за свою довгу кар'єру Шваб створив отруйне середовище для жінок і кольорових людей, звільнивши щонайменше шістьох працівниць під час вагітності або після повернення з відпустки з догляду за дитиною. Ще пів дюжини жінок, ймовірно, зазнали сексуальних домагань з боку старших менеджерів, причому деякі з них досі залишаються в організації. Дві жінки розповіли виданню, що багато років тому вони зазнали сексуальних домагань з боку VIP-гостей на зборах Форуму.

Клаус Шваб понад 50 років був головою Форуму Фото: Getty

Три співробітниці, які раніше тісно працювали зі Швабом, розповіли, що він робив непристойні коментарі щодо них, через що вони почувалися некомфортно протягом десятиліть. Кілька інших колег підтвердили звинувачення.

Згідно з внутрішніми скаргами, отриманими журналом, менеджери форуму використовували слово на букву N щодо чорношкірих співробітників. Повідомляється, що чорношкірих людей не просували по службі або "викидали з Давоса".

Журнал підкреслює, що висунуті звинувачення контрастують з рекомендаціями ВЕФ, який відкрито закликає до досягнення гендерного паритету. Це, на думку його аналітиків, призведе до збільшення світової економіки на трильйони доларів і значно збільшить економічне зростання деяких країн.

Адміністрація ВЕФ уже відреагувала на розслідування. Представник Форуму Янн Цопф повідомив WSJ, що Шваб ніколи не "брав участі у вульгарній поведінці", яку описують ЗМІ, назвавши звинувачення "розпливчастими й неправдивими" і додавши, що жодних "сексуальних домагань" щодо співробітників не було.

ВЕФ також відкинув звинувачення у вікових обмеженнях, заявивши, що організація, яка проводить щорічний захід, "не терпить утисків і дискримінації та відповідним чином реагувала на будь-які отримані скарги".

Представник наголосив, що багато звинувачень, зокрема про дискримінацію щодо вагітних жінок, стосуються колишніх співробітників, звільнених "через продуктивність або в межах реструктуризації". Він додав, що за останні чотири роки керівництво отримало три повідомлення про передбачувану расову дискримінацію, і що всі вони були ретельно розслідувані, вжито відповідних заходів для вирішення цієї проблеми.

Форум у Давосі збирає бізнес-еліту з усього світу Фото: ОП

Минулого місяця з'явилася інформація, що засновник ВЕФ вирішив залишити посаду генерального директора, яку він обіймав з моменту заснування форуму в 1971 році, і стати невиконавчим головою.

Щорічний Всесвітній економічний форум, що спонсорується швейцарським містом Давос, збирає відомих лідерів промисловості, політики та наукових кіл з усього світу для розв'язання найсерйозніших проблем глобальної політики та економіки.

Раніше Фокус писав, що нещодавно в сексуальних домаганнях звинуватили Ілона Маска.