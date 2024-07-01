Основателя ВЭФ в Давосе Клауса Шваба обвинили в дискриминации и преследовании женщин, – WSJ

Клауса Шваба также обвиняют в эйджизме, создании ядовитой атмосферы, дискриминации по рассовому признаку и даже в сексуальных домогательствах.

86-летний швейцарский экономист, основатель и президент Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) Клаус Шваб оказался в центре скандала после статьи в The Wall Street Journal, где говорится о том, что сотрудники ВЭФ выдвинули против него и руководства Форума ряд серьезных обвинений.

По информации издания, полученной от более 80 текущих и бывших сотрудников и других источников, знакомых с ситуацией, несколько лет назад Клаус Шваб решил, что организации необходимо молодое обновление. Поэтому он выделил группу сотрудников старше 50 лет и поручил начальнику отдела кадров избавиться от них, чтобы снизить средний возраст рабочей силы.

Глава отдела кадров, опытный бывший руководитель Всемирного банка по имени Паоло Галло, отказался, указав, что должно быть разумное объяснение увольнению кого-либо, например, плохая работа. За неповиновение он поплатился собственной должностью и был уволен Швабом.

В отчете издания говорится, что за свою долгую карьеру Шваб создал ядовитую среду для женщин и цветных людей, уволив по меньшей мере шесть сотрудниц во время беременности или после возвращения из отпуска по уходу за ребенком. Еще полдюжины женщин предположительно подверглись сексуальным домогательствам со стороны старших менеджеров, причем некоторые из них до сих пор остаются в организации. Две женщины рассказали изданию, что много лет назад они подверглись сексуальным домогательствам со стороны VIP-гостей на собраниях Форума.

Клаус Шваб более 50 лет біл главой Форума Фото: Getty

Три сотрудницы, которые раньше тесно работали со Швабом, рассказали, что он делал непристойные комментарии в отношении их, из-за чего они чувствовали себя некомфортно на протяжении десятилетий. Несколько других коллег подтвердили обвинения.

Согласно внутренним жалобам, полученным журналом, менеджеры форума использовали слово на букву N в отношении чернокожих сотрудников. Сообщается, что чернокожих людей не продвигали по службе или "выбрасывали из Давоса".

Журнал подчеркивает, что выдвинутые обвинения контрастируют с рекомендациями ВЭФ, который открыто призывает к достижению гендерного паритета. Это, по мнению его аналитиков, приведет к увеличению мировой экономики на триллионы долларов и значительно увеличит экономический рост некоторых стран.

Администрация ВЭФ уже отреагировала на расследование. Представитель Форума Янн Цопф сообщил WSJ, что Шваб никогда не "участвовал в вульгарном поведении", описываемом СМИ, назвав обвинения "расплывчатыми и ложными" и добавив, что никаких "сексуальных домогательств" в отношении сотрудников не было.

ВЭФ также отверг обвинения в возрастных ограничениях, заявив, что организация, проводящая ежегодное мероприятие, "не терпит притеснений и дискриминации и соответствующим образом реагировала на любые полученные жалобы".

Представитель подчеркнул, что многие обвинения, в том числе о дискриминации в отношении беременных женщин, касаются бывших сотрудников, уволенных "по причине производительности или в рамках реструктуризации". Он добавил, что за последние четыре года руководство получило три сообщения о предполагаемой расовой дискриминации, и что все они были тщательно расследованы, приняты соответствующие меры для решения этой проблемы.

Форум в Давосе собирает бизнес-элиту со всего мира Фото: ОП

В прошлом месяце появилась информация, что основатель ВЭФ решил покинуть пост генерального директора, который он занимал с момента основания форума в 1971 году, и стать неисполнительным председателем.

Ежегодный Всемирный экономический форум, спонсируемый швейцарским городом Давос, собирает известных лидеров промышленности, политики и научных кругов со всего мира для решения наиболее серьезных проблем глобальной политики и экономики.

Ранее Фокус писал, что недавно в сексуальных домогательствах обвинили Илона Маска.