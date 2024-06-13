Илона Маска обвиняют в сексуальных домогательствах: детали

Многодетный отец хотел, чтобы его сотрудницы родили ему еще наследников. В SpaceX назвали такие заявления ложными.

Американского миллиардера Илона Маска его бывшие коллеги обвиняют в сексуальных домогательствах. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Основатель SpaceX проявлял сексуальный интерес к нескольким женщинам, которые ранее работали на него. Маск даже предлагал родить ему детей. Впрочем, не все ответили взаимностью бизнесмену.

Одна женщина якобы в 2017 году получила предложение работать в SpaceX. Она была моложе Илона Маска на 20 лет. Будущую сотрудницу миллиардер пригласил выпить, касаясь ее груди. Женщина не ответила взаимностью Маску, а тот впоследствии продолжал ей писать и приглашать к себе домой.

Илон Маск с сыном Фото: Getty Images

Кроме этого, многодетный отец хотел еще больше наследников от своих сотрудниц. Маск даже заплатил около миллиона долларов одной женщине, которой предлагал родить ему, за молчание. Впрочем, она уволилась через год, а инженер начал роман с другой подчиненной.

Маск якобы предложил женщине выпить вместе в его особняке в Бель-Эйр, похвалив ее "красоту и ум" и склонив к интиму. А на следующий день предприниматель пообещал сотруднице акции Tesla, от чего женщина отказалась, заявив, что чувствует себя использованной.

Интересно, что в 2021 году сотрудница компании Маска Шивон Зиллис родила ему близнецов — сына Страйдера и дочь Эйзур. Также у бизнесмена есть еще восемь детей от разных союзов.

Илон Маск Фото: Getty Images

В SpaceX назвали заявления бывших сотрудниц "абсолютно ложной картиной", а адвокат Илона Маска пока не комментирует инцидент.

Напомним, Илон Маск стал отцом в одиннадцатый раз осенью 2023 года.

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