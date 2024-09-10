"Гарантирую, что тебе понравится": военная заявила о домогательствах в армии (видео)

О домогательствах стало известно в части Оксаны, ей предложили написать рапорт на коллегу, но она отказалась.

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В рядах Сил обороны фиксируют случаи домогательства военных-мужчин к военным-женщинам. Причем это случается со стороны руководителей. Об одном из таких случаев рассказали журналисты"Следствие Инфо".

Так, к журналистам относительно случая сексуального домогательства в армии обратилась боевой медик Оксана. Женщина рассказала, что к ней приставал один из ее коллег.

До полномасштабного вторжения Оксана служила в зоне АТО, впоследствии вернулась к мирной жизни, а 25 февраля снова ушла на фронт. Выполняла боевые задачи в Лимане, Волчанске, Бахмуте.

Во время поездки на полигон на Львовщине несколько месяцев назад, где проходило боевое слаживание ее подразделения, Оксана оказалась в одном из авто с коллегой-военным Сергеем.

"Он начинает мне говорить, что я должна быть его женщиной, что у него давно не было секса, а я рядом, как это так", — рассказала Оксана.

Далее женщина смогла записать разговор с коллегой на телефон. Она рассказала, что ей не нравилось, то, что он ей говорил. В какой-то момент он остановился возле озера и пытался ее касаться.

"Ты — девушка, мы с тобой очень близки и ты не хочешь со мной заниматься любовью. Ты меня не любишь. У нас все перешло во вторую стадию, хочешь ты или не хочешь, дальше у нас будет секс. Я гарантирую, что тебе понравится", — сказал мужчина.

Девушка призналась, что в какой-то момент она боялась своего собеседника.

"Я была не готова что во время службы со мной такое может произойти, что тебя могут лапать, унижать", — рассказывает Оксана.

В части говорят, что Оксане предлагали написать рапорт по этому событию, но она отказалась. По словам руководства части, Сергей извинился за свое поведение. Также в части собрали комиссию по этому факту. Сам Сергей находится в розыске, как того, кто самовольно оставил часть.

Оксана подала заявление в Государственное бюро расследований. Пока идет дело, женщину планируют перевести в другое подразделение вместе с мужчиной, который вероятно к ней домогался. Причиной указали то, что "разведывательному полку нужны морально-психологически устойчивые люди. А оба участника этой истории показали себя как неустойчивые".

Напомним, что британец в Таиланде убил 36-летнего россиянина Игоря Ясильева после того, как тот начал флиртовать с его 15-летней дочерью.