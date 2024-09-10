"Гарантую, що тобі сподобається": військова заявила про домагання в армії (відео)

Про домагання стало відомо в частині Оксани, їй запропонували написати рапорт на колегу, але вона відмовилася.

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У лавах Сил оборони фіксують випадки домагання військових-чоловіків до військових-жінок. Причому це трапляється з боку керівників. Про один з таких випадків розповіли журналісти "Слідство Інфо".

Так, до журналістів щодо випадку сексуального домагання в армії звернулася бойова медикиня Оксана. Жінка розповіла, що до неї чіплявся один з її колег.

До повномасштабного вторгнення Оксана служила в зоні АТО, згодом повернулася до мирного життя, а 25 лютого знову пішла на фронт. Виконувала бойові завдання в Лимані, Вовчанську, Бахмуті.

Під час поїздки до полігона на Львівщині кілька місяців тому, де відбувалося бойове злагодження її підрозділу, Оксана опинилася в одному з авто з колегою-військовим Сергієм.

"Він починає мені говорити, що я повинна бути його жінкою, що в нього давно не було сексу, а я поруч, як то так", — розповіла Оксана.

Далі жінка змогла записати розмову з колегою на телефон. Вона розповіла, що їй не подобалося, те, що він їй говорив. В якийсь момент він зупинився біля озера і намагався її торкатися.

"Ти — дівчина, ми з тобою дуже близькі і ти не хочеш зі мною займатися любов'ю. Ти мене не любиш. У нас все перейшло в другу стадію, хочеш ти, чи не хочеш, далі в нас буде секс. Я гарантую, що тобі сподобається", — сказав чоловік.

Дівчина зізналася, що в якийсь момент вона боялася свого співрозмовника.

"Я була не готова що під час служби зі мною таке може статися, що тебе можуть лапати, принижувати", — розповідає Оксана.

В частині кажуть, що Оксані пропонували написати рапорт щодо цієї події, але вона відмовилася. За словами керівництва частини, Сергій вибачився за свою поведінку. Також в частині зібрали комісію щодо цього факту. Сам Сергій перебуває у розшуку, як той, хто самовільно залишив частину.

Оксана подала заяву до Державного бюро розслідувань. Доки триває справа, жінку планують перевести до іншого підрозділу разом із чоловіком, котрий ймовірно до неї домагався. Причиною вказали те, що "розвідувальному полку потрібні морально-психологічно стійкі люди. А обоє учасників цієї історії показали себе як нестійкі".

Нагадаємо, що британець у Таїланді вбив 36-річного росіянина Ігоря Ясільєва після того, як той почав фліртувати з його 15-річною дочкою.