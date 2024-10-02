В Нидерландах суд впервые наказал мужчину за сексуальные домогательства на улице

Журналисты рассказывают, что в трех городах страны созданы специальные группы под прикрытием, которые фиксируют подобные преступления.

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В среду, 2 октября, суд в Нидерландах оштрафовал мужчину за преследование и запугивание женщины на улицах Роттердама. Это первый случай применения в стране нового закона, направленного на борьбу с сексуальными домогательствами в общественных местах. Об этом пишет Reuters.

Закон предусматривает наказание за нежелательные прикосновения и неуместные комментарии или жесты. В городах Роттердам, Утрехт и Арнем были развернуты специальные группы под прикрытием. Именно благодаря ей удалось зафиксировать факт домогательства — мужчина звал женщину, подходил к ней и клал руки на бедра.

"Подобное сексуальное запугивание кого-то на улице заставляет людей чувствовать себя небезопасно и ограничивает их возможность быть самими собой на публике", — отметил суд, добавив, что использование тайного наблюдения в этом случае было оправданным.

На основании предоставленных группой доказательств 33-летнего мужчину оштрафовали на 100 евро. За повторное нарушение он должен заплатить еще 180 евро.

Закон определяет запугивание как "навязчивое сексуальное домогательство через замечания, жесты, звуки или прикосновения, которые могут быть расценены как пугающие, унизительные, оскорбительные или оскорбительные". Отмечается, что такое поведение является незаконным как в Интернете, так и в физических общественных местах.

Напомним, 16 сентября в Нью-Йорке федеральными агентами Управления внутренней безопасности за торговлю людьми и сексуальную эксплуатацию был арестован американский рэпер Шон "Дидди" Комбс.

Между тем 30 сентября прокуроры сообщили о подозрении бывшему учителю физкультуры, который во время работы в общеобразовательных учреждениях в Харькове насиловал мальчиков. После этого мужчина сбежал и скрывался в монастыре на Тернопольщине.