У Нідерландах суд вперше покарав чоловіка за сексуальні домагання на вулиці

Журналісти розповідають, що в трьох містах країни створені спеціальні групи під прикриттям, які фіксують подібні злочини.

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У середу, 2 жовтня, суд в Нідерландах оштрафував чоловіка за переслідування та залякування жінки на вулицях Роттердама. Це перший випадок застосування в країні нового закону, спрямованого на боротьбу із сексуальними домаганнями у громадських місцях. Про це пише Reuters.

Закон передбачає покарання за небажані дотики та недоречні коментарі чи жести. В містах Роттердам, Утрехт і Арнем були розгорнуті спеціальні групи під прикриттям. Саме завдяки їм вдалось зафіксувати факт домагання — чоловік гукав жінку, підходив до неї та клав руки на стегна.

"Подібне сексуальне залякування когось на вулиці змушує людей почуватися небезпечно й обмежує їхню можливість бути самими собою на публіці", — зазначив суд, додавши, що використання таємного спостереження в цьому випадку було виправданим.

На підставі наданих групою доказів 33-річного чоловіка оштрафували на 100 євро. За повторне порушення він має заплатити ще 180 євро.

Закон визначає залякування як "нав'язливе сексуальне домагання через зауваження, жести, звуки або дотики, які можуть бути розцінені як лякаючі, принизливі, образливі або образливі". Зазначається, що така поведінка є незаконною як в інтернеті, так і в громадських місцях.

Нагадаємо, 16 вересня в Нью-Йорку федеральними агентами Управління внутрішньої безпеки за торгівлю людьми та сексуальну експлуатацію був заарештований американський репер Шон "Дідді" Комбс.

Тим часом 30 вересня прокурори повідомили про підозру колишньому вчителю фізкультури, який під час роботи в загальноосвітніх закладах у Харкові ґвалтував хлопчиків. Після цього чоловік втік та переховувався в монастирі на Тернопільщині.