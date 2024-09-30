Ґвалтував учнів і потім ховався в монастирі: вчителя фізкультури з Харкова залишили у СІЗО

Правоохоронці встановили, що протягом часу, який вчитель працював у школі, він чинив сексуальні дії стосовно трьох хлопчиків віком 11-13 років.

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Прокурори повідомили про підозру колишньому вчителю фізкультури, який під час роботи в загальноосвітніх закладах у Харкові ґвалтував хлопчиків, а після цього втік і переховувався в монастирі на Тернопільщині. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

"Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб — до 26 листопада 2024 року, без визначення розміру застави", — йдеться в повідомленні прокуратури.

За даними слідства, у 2018-2021 роках підозрюваний працював вчителем фізичної культури у різних навчальних закладах Харкова. Правоохоронці встановили, що протягом цього періоду він чинив сексуальні дії стосовно школярів. Потерпілими стали троє хлопчиків віком 11-13 років.

Далі вчитель звільнився та оселився у чоловічому монастирі у Тернопільській області.

Чоловіку повідомлено про підозру у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років, та у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої особи (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України).

Нагадаємо, що 17 червня стало відомо, що на Кіровоградщині судили чоловіка, який зґвалтував свою сестру. Він проживав разом з матір’ю та сестрою і часто залишався наодинці з потерпілою. Дівчинка завагітніла і народила дитину.