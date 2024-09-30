Насиловал учеников и потом прятался в монастыре: учителя физкультуры из Харькова оставили в СИЗО

Правоохранители установили, что в течение времени, которое учитель работал в школе, он совершал сексуальные действия в отношении трех мальчиков в возрасте 11-13 лет.

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Прокуроры сообщили о подозрении бывшему учителю физкультуры, который во время работы в общеобразовательных учреждениях в Харькове насиловал мальчиков, а после этого сбежал и скрывался в монастыре на Тернопольщине. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

"Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток — до 26 ноября 2024 года, без определения размера залога", — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным следствия, в 2018-2021 годах подозреваемый работал учителем физической культуры в различных учебных заведениях Харькова. Правоохранители установили, что в течение этого периода он совершал сексуальные действия в отношении школьников. Потерпевшими стали трое мальчиков в возрасте 11-13 лет.

Далее учитель уволился и поселился в мужском монастыре в Тернопольской области.

Мужчине сообщено о подозрении в изнасиловании лица, не достигшего четырнадцати лет, и в совершении развратных действий в отношении малолетнего лица (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 УК Украины).

Напомним, что 17 июня стало известно, что на Кировоградщине судили мужчину, который изнасиловал свою сестру. Он проживал вместе с матерью и сестрой и часто оставался наедине с потерпевшей. Девочка забеременела и родила ребенка.