Ілона Маска звинувачують у сексуальних домаганнях: деталі

Багатодітний батько хотів, аби його співробітниці народили йому ще спадкоємців. У SpaceX назвали такі заяви неправдивими.

Американського мільярдера Ілона Маска його колишні колеги звинувачують у сексуальних домаганнях. Про це пише The Wall Street Journal.

Засновник SpaceX проявляв сексуальний інтерес до кількох жінок, які раніше працювали на нього. Маск навіть пропонував народити йому дітей. Втім, не всі вони відповіли взаємністю бізнесмену.

Одна жінка нібито у 2017 році отримала пропозицію працювати в SpaceX. Вона була молодша за Ілона Маска на 20 років. Майбутню співробітницю мільярдер запросив випити, торкаючись її грудей. Жінка не відповіла взаємністю Маску, а той згодом продовжував їй писати та запрошувати до себе додому.

Ілон Маск із сином Фото: Getty Images

Окрім цього, багатодітний батько хотів ще більше спадкоємців від своїх співробітниць. Маск навіть заплатив близько мільйона доларів одній жінці, якій пропонував народити йому, за мовчання. Втім, вона звільнилася через рік, а інженер почав роман з іншою підлеглою.

Маск нібито запропонував жінці випити разом у його особняку в Бель-Ейр, хваливши її "красу та розум" і схиливши до інтиму. А наступного дня підприємець пообіцяв співробітниці акції Tesla, від чого жінка відмовилася, заявивши, що почувається використаною.

Цікаво, що у 2021 році співробітниця компанії Маска Шивон Зілліс народила йому близнюків — сина Страйдера та дочку Ейзур. Також у бізнесмена є ще восьмеро дітей від різних союзів.

Ілон Маск Фото: Getty Images

У SpaceX назвали заяви колишніх співробітниць "абсолютно хибною картиною", а адвокат Ілона Маска поки не коментує інцидент.

Нагадаємо, Ілон Маск став батьком водинадцяте восени 2023 року.

Також Фокус писав про причину, чому Ілон Маск може піти з Tesla.