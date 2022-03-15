Масовий результат. Російські багатії скасували 90% броні в готелях Куршевеля

Гірськолижний курорт у французьких Альпах був настільки популярний серед росіян, що його назва навіть стала номінальною

Шикарний гірськолижний курорт Куршевель у французьких Альпах довгий час був місцем, куди приїжджало найвище російське суспільство. Тут любили відпочивати Ксенія Собчак, Яна Рудковська, Григорій Лепс, Максим Галкін та інші селебріті. Журнал Tatler навіть писав, що на початку січня тут офіційно стартує "російський сезон". Але зараз місцеві жителі повідомляють, що з початком війни в Україні кількість гостей із РФ скоротилася на 90%, пише Bild.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Відтоді, як проти багатьох російських олігархів ввели санкції, а перельоти до Росії стали проблематичними після того, як ЄС закрила небо для російських авіакомпаній, то місцеві жителі повідомляють, що росіяни відчайдушно намагалися дістатися додому на своїх приватних літаках та вертольотах протягом 48 годин після вторгнення ЗС РФ до України.

[ + – ] Ксенія Собчак та Григорій Лепс у Куршевелі на початку 2022 року

Також багато хто відмовився від броні в готелях. При тому, що зараз сезон катання на лижах все ще триває. Так, власник одного з дорогих готелів повідомив, що у понеділок мали прибути шість груп із Росії, але приїхали лише дві.

"Дуже важливі люди з Росії будуть уразливі тут. Вони бояться бути виявленими", — зазначив власник лижної школи.

А турист із Польщі сказав, що росіян поменшало: "Ще два тижні тому їх тут були сотні, а тепер вони просто зникли. Втекли", — резюмував він.

Жан-Ів Пашо, мер фешенебельного містечка, назвав ситуацію "складною" і не захотів прогнозувати, як відсутність туристів з Росії позначиться на туристичному та гірськолижному бізнесі Куршевеля.

Втім, Куршевель популярний не лише серед росіян, сюди приїжджають з усієї Європи, є туристи з Англії, Франції, України, Бразилії, Кувейту та Об'єднаних Арабських Еміратів. Але вони не настільки марнотратні, як росіяни.

"Таким компаніям, як ми, і всім готелям складно, тому що росіяни витрачають багато грошей. Я сподіваюся, що англійці повернуться, але це не та клієнтура. Проблема в тому, що Куршевель підлаштовувався під росіян. А якщо росіян немає, то хто їх замінить у всіх цих готелях та шале?”, — цитує видання власника модного бутика.

Що таке Куршевель?

Це гірськолижний курорт із населенням 2300 осіб у французьких Альпах всього за кілька кілометрів від італійського та швейцарського кордонів. Плюс для супербагатих: тут є власний аеропорт.

Після Другої світової війни, 1946 року, гірськолижний курорт поступово забудовувався, створюючи робочі місця. У 90-ті роки Куршевель відкрили для себе багаті росіяни на зразок Романа Абрамовича.

Сам курорт ділиться на кілька. Ла-Танья — маленький курорт, побудований для зимових Олімпійських ігор 1992 року. Але він популярний серед європейських туристів, бо в Куршевелі чим вище — тим дорожче. Росіяни воліли відпочивати на курортах 1850 та 1650.

[ + – ] Вечірка у Куршевелі Фото: Соцсети

Курорт швидко став утіленням розкоші. Всього у місті вісім ресторанів із зірками Мішлен, а в місті повно модних бутиків: Louis Vuitton, Fendi та Balenciaga, а також художні галереї, ювелірні крамнички та магазини, що торгують хутром.

Прославився Куршевель розкішними вечірками та скандалами. У 2007 році французька поліція затримала низку високопоставлених російських бізнесменів у межах розслідування справи про проституцію. В операції було задіяно близько 50 поліцейських, які провели обшуки у трьох дорогих готелях та затримали 26 осіб, серед яких опинилися гендиректор "Норільського нікелю" Михайло Прохоров, його помічник Дмитро Шатов та віцепрезидент Олег Байбаков, а також кілька молодих жінок. Розслідування було закрите.