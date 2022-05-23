Гламурний бік форуму в Давосі. Де живуть гості та скільки коштує участь

У Швейцарії розпочався Всесвітній економічний форум у Давосі. Його офіційна сторона широко висвітлюється в пресі, але візит на курорт у цей період ще славиться високими цінами.

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Зазвичай про Всесвітній економічний форум у Давосі говорять із позиції ділових зустрічей і важливих виступів. Безсумнівно, заради цього всі й з'їжджаються в це невелике курортне містечко у швейцарських Альпах. Але таблоїди зазвичай цікавить не лише ділова сторона форуму, з якою все зрозуміло та яка широко висвітлюється, але також і гламурна сторона: де проживають гості, скільки коштує участь і що взагалі особливого в Давосі.

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Форум 2022 року не схожий на попередні з двох причин. По-перше, він відбувається не наприкінці січня, як завжди, а в травні: терміни посунули через пандемію коронавірусу, по-друге, на ньому не буде представників РФ із очевидної причини. Громадян країни, яка напала на сусіда, у Швейцарії не чекають.

Утім, у мережі вже з'явилися статті, що розповідають пікантні подробиці про шикарні вечірки а ля рюсс, де лилася горілка, подавали ікру, а гостей вітали чарівні дівчата, що видають себе за перекладачок.

Але й без подібних вечірок Давос залишається дуже дорогим задоволенням. Для початку варто з'ясувати, що взагалі такого особливого в цьому швейцарському містечку.

Чому саме Давос

Гірськолижний курорт Давос (Davos) розташований у кантоні Граубюнден (Graubünden) у східній частині Швейцарії. Це найвище місто в Європі, воно розташоване на висоті 1560 метрів над рівнем моря.

[ + – ] Давос — вид на центр міста Фото: Соцсети

Це порівняно молодий гірськолижний курорт — діє з 1931 року, проте Давос став популярним ще наприкінці 19 століття. Завдяки своєму найчистішому повітрю, висоті та розмаїттю сонця він був ідеальний для людей, хворих на туберкульоз. Тут 1882 року проживав у санаторії Р.Л. Стівенсон. А сер Артур Конан Дойл, який був тут у 1894-95 рр., став першим, хто катався тут на гірських лижах.

У 1912 році Томас Манн надихнувся красою Давоса та під враженнями написав "Чарівну Гору". Зараз санаторій, де він жив, називається Waldhotel Bellevue, і в ньому можна зупинитися. Також тут відпочивав, а після приходу нацистів до влади переселився сюди назавжди німецький імпресіоніст Ернст Людвіг Кірхнер. Коли нацисти зарахували Кірхнера до художників, які виродилися, і прибрали всі його картини з галерей, від розпачу він покінчив життя самогубством. Нині тут розташований його музей.

Поруч розташовані австрійський кордон і князівство Ліхтенштейн, але при цьому дістатися до Давоса нелегко. Якоюсь мірою цим і був обумовлений вибір Давоса для ВЕФ — невелике містечко з 14 тисячами населення, яке розташоване в горах, легко охороняти.

[ + – ] Вулиці Давоса Фото: ТАСС

До Давоса можна дістатися поїздом із Цюріха — це займе дві години, також можна на машині, але взимку можливі затримки через снігопади. У Давосі є дві зупинки поїзда — Davos Dorf, ближче до якого розташований підйомник на Парсен, та інша частина — Davos Platz, де розташована кабіна в зону катання Якобсгорн. Квиток для дорослого від Цюріха до Давоса коштує від 56 CHF в один бік. Утім сильних світу цього, які з'їжджаються в Давос, такі дрібниці не цікавлять, вони зазвичай прилітають на приватних бізнес-джетах і добираються до містечка на вертольотах.

[ + – ] Вертоліт злітає з аеропорту Цюріха в оточенні бізнес-джетів Фото: ТАСС

Давос недешевий і у звичайний, позафорумний період, проте на час Всесвітнього економічного форуму ціни тут піднімаються на захмарну висоту. Кілька років тому на запитання кореспондента Euronews, чому як місце проведення Всесвітнього економічного форуму було обрано саме Давос, представниця канадської компанії пожартувала: "Чому був обраний Давос? Явно не через його доступність". Ця відповідь найточніше відображає атмосферу форуму, не тільки в прямому, але й у переносному значенні.

Скільки коштує участь у Форумі в Давосі

Коли Форум було засновано в 1971 році професором Женевського університету Клаусом Швабсом, все було трохи простіше. Форум мав бути платформою для зустрічей провідних західноєвропейських бізнесменів і політиків для обговорення перспектив розвитку європейського бізнесу на світовому ринку та називався Європейський форум менеджменту.

Проте з часом і зростанням числа ключових гравців світового фінансового ринку й інших галузей економіки Давос перетворився на один із найочікуваніших щорічних заходів у світі. І тепер його відвідують не лише бізнесмени, а й перші особи держав, що, звісно, впливає на ціни, кількість охорони й інші фактори. На час Форуму в Давосі з однаковою часткою ймовірності можна зустріти президента якоїсь держави та снайпера, який охороняє спокій гостей.

[ + – ] Снайпери на дахах у Давосі Фото: Getty Images

Швейцарія виступає як сторона, що приймає. Офіційне відкриття чергової сесії покладено на плечі президента Швейцарії цього року. Швейцарський уряд вважає, що Форум у Давосі є "екстраординарною подією для Швейцарії" та що він дає можливість світовим лідерам зустрічатися й обмінюватися думками щодо глобальних проблем у захищених і комфортних умовах.

Нагадаємо, що участь у Форумі не безплатна. Стандартний пакет учасника форуму коштує 70 тисяч швейцарських франків або майже 72 тисячі доларів. Преміальна пропозиція, яка дає право відвідати панельні сесії за участю світових лідерів, у Давосі коштує майже 360 тисяч доларів.

Проте навіть преміальний пакет учасника форуму не включає проживання, тому урядові делегації бронюють готелі за рік уперед.

Де зупиняються в Давосі

Шале на час ВЕФ розписані на роки вперед, їх традиційно орендує та сама людина чи сім'я. Вартість апартаментів на час проведення форуму злітає вдесятеро, а економ-варіанти здають за ціною преміум-класу. Так що багато бізнесменів вважають за краще зупинятися в прилеглих містах — Санкт-Моріці, Лугано та Локарно, бо добиратися до місця проведення форуму цілком зручно за допомогою вертолітного таксі.

Ціни за апартаменти можуть становити 2-2,5 тисяч євро за ніч, тоді як у звичайний час вони коштують 100-125 франків за ніч.

Стандартний номер у п'ятизірковому готелі, заброньований за кілька місяців наперед, коштує 1,5 тисяч доларів на добу.

Участь президентів у форумі безплатна, їх запрошують організатори. Бюджет ВЕФ формується з допомогою щорічних членських внесків.

Традиційно, перші особи держав живуть у 5-зірковому готелі Steigenberger Grandhotel Belvеdеre. На період проведення форуму сюди заселяли лише учасників заходу.

[ + – ] Готель Steigenberger Grandhotel Belvеdеre Фото: ТАСС

Віп-гостей у "Бельведері" у 2016 році обслуговували 300 офіціантів. Тільки для фуршетів саміту було закуплено 50 тисяч коробок цукерок, 16 700 пляшок води, 1056 пляшок шампанського, 4500 пляшок вина, 360 пляшок міцніших спиртних напоїв, 8200 пляшок соку.

Українські президенти раніше зупинялися в окремому шале. Віктор Ющенко та Віктор Янукович свого часу уподобали Віллу Сюрлей (Villa Surlej) на березі озера Давос. Віктор Янукович, коли приїжджав на 42-ий форум у 2012-му, займав лише верхній, третій, поверх. А ось Віктор Ющенко займав шале цілком.

Делегації часто віддають перевагу містечку Клостерс, яке розташоване за 12 км від Давоса. Там часто мешкають і журналісти. Клостерс — улюблений курорт принца Чарльза й англійської королівської родини.

А 45-ий президент США Дональд Трамп любив зупинятися в готелі InterContinental Davos, який за його округлу форму та колір називають "Золотим яйцем". Тут є спеціальний "бронеповерх" і бункер, що робить його дуже привабливим для тих, хто стурбований безпекою. Причому летів президент на вертольоті Marine One ("Морський піхотинець — 1") із Цюріха, що зайняло лише 45 хвилин.

[ + – ] Готель InterContinental Davos, який настільки подобався Дональду Трампу Фото: ТАСС

Ще один популярний (і дуже дорогий) готель, де люблять розміщуватися гості Форуму, — Hilton Garden Inn Davos.

[ + – ] Ресторан готелю Hilton Garden Inn Davos Фото: ТАСС

До речі, цього разу український президент Володимир Зеленський у Давос не їздив, він включався онлайн із Києва та закликав запровадити максимальні санкції проти агресора, а також протистояти РФ максимально жорстко. "Ми повинні не реагувати, а діяти превентивно. І не тільки адаптувати під нові реалії те, що в нас є, а створювати нові інструменти. Не чекайте фатальних пострілів. Не чекайте на застосування Росією хімічної, біологічної або, не дай боже, ядерної зброї. Не створюйте в агресора враження, що світ нібито не чинитиме достатнього опору. Захищайте відразу по-максимальному свободу та нормальний, корисний для всіх світопорядок", — закликав він.