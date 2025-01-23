Майбутнього немає: дорога ескортниця розповіла про що розмовляють її клієнти на форумі в Давосі

Саломея багато років працює у Швейцарії під час Всесвітнього економічного форуму. За її словами, клієнти з нею відверті і зараз настрої стали "апокаліптичними".

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40-річна Саломея Бальтюс — висококласна ескортниця і письменниця з Берліна, яка вирушила в Давос (Швейцарія) для зустрічі з клієнтами під час Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ). Вона розповіла, що дізналася про світову еліту за роки роботи як висококласна ескортниця, поділившись своєю думкою і "оцінкою цих людей". І за її словами, останнім часом настрої на ВЕФ змінилися і "стали більш апокаліптичними". Про це пише Daily Mail.

40-річна Саломея Бальтюс, випускниця факультету філософії та німецької літератури, яка керує ескорт-агентством у Берліні під назвою Hetaera, не приховує свою особистість, але не розповідає нічого про своїх клієнтів, що могло б вказати на те, хто вони такі. Оскільки в її роботі конфіденційність цінується понад усе. Вона каже, що в Давосі домовляється про особливі умови зустрічей, про які вона не може поширюватися.

Фото: Instagram salome.herself

І одна з тем, яка займає уми еліти, що збирається в Давосі — це екологія.

"Слон у кімнаті — це зміна клімату. Усі знають, що їй уже неможливо запобігти", — розповідає вона, додавши, що "супербагатих" можна загалом розділити на дві групи з цього питання.

"Одна група вважає, що це стосується тільки бідних, "небілої раси", тоді як інші побоюються, що ситуація може погіршитися, але немає сенсу намагатися щось із цим зробити, тому вони просто насолоджуються життям", — розповіла Саломея.

Саломея уточнила, що деякі з надбагатих людей, які потрапляють у першу групу, кажуть, що жителі країн третього світу "можуть усі померти, але у нас, на Півночі, все гаразд".

Вид на Давос Фото: ТАСС

"Вони кажуть, що в умовах демократії потрібно все підносити, брехати людям і говорити їм: "Ми не знали, що все буде добре, і не думали, що все буде так погано", не визнаючи, що вони це знають. Є й інша група, яка вважає, що це торкнеться всіх, але вони не можуть протистояти, тому живуть, дотримуючись мантри "після нас хоч потоп", — зізналася жінка.

Саломея розповіла, що подібні теми часто виникають у барах, сауні або вестибюлі готелю, особливо якщо люди вже випили кілька коктейлів.

"Вони кажуть, що проживуть ще кілька прекрасних років на землі і знають, що майбутнього немає. Вони дуже цинічні і в чомусь глибоко сумні", — каже Саломея.

За її словами, вона іноді "дражнить" своїх супутників, викликаючи на відверті теми, і це працює, оскільки вони забувають про те, що Саломея не просто "об'єкт" і вона "вміє думати".

Саломея сказала, що зустрічі з клієнтами часто присвячені "пристрастям сексу і пристрастям влади, хоча остання настільки сильніша, що може навіть стерти першу".

"Громадськість має знати, що ворогами бідних і нижчого класу є не мігранти, а надбагаті", — додала Саломея. За її словами, вона не шукає клієнтів на місці, а домовляється з ними заздалегідь. Вікенд із Саломеєю обходиться в 5000 євро, а ціна на двогодинну зустріч стартує з 850 євро.

"Це більш ніж ексклюзивно", — каже вона, додавши, що особисто обирає своїх клієнтів, які, мабуть, цінують її не тільки за красу і розсудливість, а й за інтелект. Раніше вона розповідала, що один із клієнтів замовив для неї переліт до Давосу на приватному літаку. А інший просить, щоб на зустрічі з ним вона носила прозору блузку і говорила тільки французькою, бо досі фантазує про свою вчительку.

А Емі, яка керує ескорт-агентством Pink Sheets в Амстердамі, розповідала, що більшість замовлень у Давосі — на два дні, це 6000 євро плюс будь-які витрати.

"Усе, що я вам скажу, це те, що клієнтами є як політики, так і керівники підприємств... хоча більшість клієнтів замовляють дівчат для сексу, є й ті, хто просто хоче поговорити після довгого, важкого, напруженого дня та випустити пару", — розповіла Емі.

Більшість із приблизно 3000 делегатів, які прибули до Давосу на щорічний форум у понеділок, — заможні люди, що мають вплив у бізнесі та політиці. Та Всесвітній економічний форум приваблює не лише журналістів, а й сучасних куртизанок.

Приватні літаки в Давосі Фото: ТАСС

Проституція у Швейцарії легальна, секс-працівники повинні платити податки, реєструватися в місцевих органах влади і проходити регулярні медичні огляди. І бізнес процвітає.

Офіційна позиція щодо ескорт-послуг у багатьох країнах, не тільки у Швейцарії, полягає в тому, що вони отримують винагороду за свій час, а як ним розпоряджатися, вони вирішують самі. Такий підхід невтручання вважається одним із чинників зниження насильства щодо працівників секс-індустрії та торгівлі людьми, однак, звісно, ті, хто працює в секс-індустрії, посідають усі соціальні та економічні верстви.

У Давосі затребувані ескортниці вдягнені в елегантні ділові костюми, щоб не виділятися, і часто добре освічені, а також вільно розмовляють щонайменше двома мовами.

За словами ескортниці на ім'я Тіффані, "обережність — це головна навичка для ескортниці, особливо висококласної".

"Я ношу звичайний одяг — фіолетовий костюм і чорне пальто, — щоб створити враження, ніби я дійсно беру участь у конференції", — сказала розповіла вона.

Ще одна ескортниця, яка назвалася Ліаною, повідомляла раніше, що бере близько 700 євро за годину і 2300 євро за всю ніч, плюс транспортні витрати. У 2020 році розслідування The Times показало, що щонайменше 100 повій приїхали в Давос на саміт, за словами співробітника швейцарської поліції. А за даними швейцарської армії, 2016 року п'ятеро солдатів, які брали участь в охороні Всесвітнього економічного форуму в Давосі, були відправлені додому після позитивного результату тесту на кокаїн. Ще сімох оштрафували за вживання канабісу.

Солдати швейцарської армії в Давосі Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, скільки коштує участь у Всесвітньому економічному форумі і як влаштований побут учасників.