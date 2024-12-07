"Я взагалі в шоці": учасниця "Холостяка" зізналася, чи є ескортниці на проекті (відео)

Учасниця реаліті-шоу Вікторія Клочко несподівано покинула проект через особисті розчарування. Крім того, вона звинуватила Олександра Терена у відсутності уваги в день її народження.

Ексучасниця реаліті-шоу "Холостяк 13" Вікторія Клочко, яка здобула чималу аудиторію прихильників, прокоментувала чутки про участь так званих екскортниць у проекті. 7 грудня у програмі "Це ніхто не буде дивитись" дівчина заявила, що не розуміє, звідки з'явилася така інформація, вона шокована цим.

Шоу Холостяк — чи є ескортниці на проекті

За словами Вікторії, після того як вона покинула проект, дізналася, що блогерку Анастасію Анісімову звинувачують в ескорті. Анісімова також була учасницею шоу "Холостяк-13", але покинула його ще в 6 випуску. "Я взагалі в шоці, особливо від теми ескорту. Я взагалі не розумію, звідки це пішло... Я думаю, Боже, як це огидно. По-перше, коли я почула ці чутки... Я, звісно, в них не вірю і не хочу пропагувати, але просто знайти одну людину, яка на цю роль максимально не підходить, поставити її без будь-яких аргументів, і просто вилити це в масовий простір — мене це настільки обурює...", — зазначила Вікторія.

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Клочко припустила, що поширенням подібних чуток Анастасії Анісімовій вирішив помститися її скривджений колишній хлопець, а люди це просто підхопили, адже потрібно ж когось хейтити.

"Що я їм (людям — ред.) скажу? Якщо це будемо ми, якщо їхнє життя стане від цього кращим..., то окей. Так нехай буде", — підсумувала Вікторія.

Раніше, 3 грудня, Фокус писав про те, що в п'ятому випуску 13-го сезону реаліті-шоу "Холостяк" проект покинула SMM-менеджер Ксенія Щербач. Вона розповіла, що після церемонії вручення троянд учасницям, які вибули, не дають можливості попрощатися з іншими дівчатами і стежать, щоб вони не спілкувалися, щоб зберегти інтригу на проекті.