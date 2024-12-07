"Я вообще в шоке": участница "Холостяка" призналась, есть ли эскортницы на проекте (видео)

Участница реалити-шоу Виктория Клочко неожиданно покинула проект из-за личных разочарований. Кроме того, она обвинила Александра Терена в отсутствии внимания в день ее рождения.

Экс-участница реалити-шоу "Холостяк 13" Виктория Клочко, получившая немалую аудиторию поклонников, прокомментировала слухи об участии так называемых экскортницах в проекте. 7 декабря в программе "Це ніхто не буде дивитись" девушка заявила, что не понимает, откуда появилась такая информация, она в шоке от этого.

Шоу Холостяк — есть ли эскортницы на проекте

По словам Виктории, после того как она покинула проект, узнала, что блогершу Анастасию Анисимову обвиняют в эскорте. Анисимова также была участницей шоу "Холостяк-13", но покинула его еще в 6 выпуске. "Я вообще в шоке, особенно от темы эскорта. Я вообще не понимаю откуда это пошло… Я думаю, Боже, как это отвратительно. Во-первых, когда я услышала эти слухи… Я конечно в них не верю и не хочу пропагандировать, но просто найти одного человека, который на эту роль максимально не подходит, поставить его без каких-либо аргументов, и просто вылить это в массовое пространство – меня это настолько возмущает…", – отметила Виктория.

Смотреть: 34:57

Клочко предположила, что распространением подобных слухов Анастасии Анисимовой решил отомстить ее обиженный бывший парень, а люди это просто подхватили, ведь нужно же кого-то хейтить.

"Что я им (людям — ред.) скажу? Если это будем мы, если их жизнь станет от этого лучше…, то окей. Так пусть будет", — подытожила Виктория.

Ранее, 3 декабря, Фокус писал о том, что в пятом выпуске 13-го сезона реалити-шоу "Холостяк" проект покинула SMM-менеджер Ксения Щербач. Она рассказала, что после церемонии вручения роз выбывшим участницам не дают возможности попрощаться с другими девушками и следят, чтобы они не общались, чтобы сохранить интригу на проекте.