В Одессе автомобиль сбил ветерана на протезах, водитель попытался скрыться, — соцсети (видео)

На опубликованных кадрах видно, что водитель сбил, предположительно, ветерана войны, а затем уехал. Мужчина с протезом оставался сидеть на дороге.

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В Одессе, в районе 5-й станции Большого Фонтана, водитель легкового транспорта сбил мужчину с протезом ноги, который, предположительно, ехал на самокате. По некоторой информации это был военный. Видео опубликовано в местных пабликах.

На кадрах видно, что водитель прокатил ветерана на капоте и поехал дальше. А мужчина остался сидеть на проезжей части.

Напомним, что в Житомире ветеран войны Иван Недобрик со спинальным ранением, который передвигается на колесном кресле, более полугода ждет установки в своем подъезде подъемника.

Также сообщалось, что ветеран Андрей Бурдяев после боев в Донецкой области присоединился к родному предприятию.

В свою очередь, в Минветеранов 16 января сообщалось, что ветераны в Украине могут получить новую финансовую помощь. Подать заявление участники боевых действий и ветераны с инвалидностью могут через приложение "Дія".