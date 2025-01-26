В Одесі автомобіль збив ветерана на протезах, водій спробував утекти, — соцмережі (відео)

На опублікованих кадрах видно, що водій збив, імовірно, ветерана війни, а потім поїхав. Чоловік із протезом залишався сидіти на дорозі.

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В Одесі, в районі 5-ї станції Великого Фонтану, водій легкового транспорту збив чоловіка з протезом ноги, який, імовірно, їхав на самокаті. За деякою інформацією це був військовий. Відео опубліковано в місцевих пабліках.

На кадрах видно, що водій прокотив ветерана на капоті й поїхав далі. А чоловік залишився сидіти на проїжджій частині.

Нагадаємо, що в Житомирі ветеран війни Іван Недобрик зі спінальним пораненням, який пересувається на колісному кріслі, більше ніж пів року чекає на встановлення у своєму під'їзді підіймача.

Також повідомлялося, що ветеран Андрій Бурдяєв після боїв на Донеччині приєднався до рідного підприємства.

Зі свого боку, у Мінветеранів 16 січня повідомляли, що ветерани в Україні можуть отримати нову фінансову допомогу. Подати заяву учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю можуть через застосунок "Дія".