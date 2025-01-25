Горсовет разрешения не давал: в Житомире ветерану войны никак не установят подъемник в подъезде

Раненый на фронте Иван Недобрик был готов сам оплатить установку подъемника, но местные власти заявили, что исключительно они могут выполнять такие работы. Дело сдвинулось с места только после огласки.

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В Житомире ветеран российско-украинской войны Иван Недобрик, который получил спинальное ранение и передвигается на кресле колесном, более полугода ждет установки в своем подъезде подъемника. Об этом сообщил "24 канал".

Иван рассказал журналистам, что обратился к власти еще в апреле 2024, а сам подъемник не устанавливали, потому что не было подрядчика.

"Уже прошло восемь месяцев и пока непонятно. Нас никто в курсе не держит, просто говорят подождать. У меня просто руки опускаются, это такая барьерность...", — рассказал еще 14 января Иван журналистам "Суспільного".

Ветеран был готов установить этот наклонный лифт за свой счет, но в горсовете заявили, что не дадут разрешений, потому что такие работы должны выполнять только они.

После огласки этой истории, 23 января, Ивану позвонили и сообщили, что все-таки подрядчик взялся за эту работу, внес свои средства в Днепровский завод, который строит подъемники.

"Я думаю, что это один и тот же завод изготавливает. На сайте у них все сертифицировано. У них есть все документы, что это подъемник не грузовой, а конкретно для лиц с инвалидностью, но городской совет заверил меня, что разрешений не дадут и такие работы выполняют только они. Поэтому я ждал", — рассказал ветеран.

Теперь Недобрику нужно подождать еще 2 месяца на изготовление подъемника и определенное время на его установку.

Отсутствие подъемников в подъезде — распространенная проблема

Журналисты отметили, что в подъезде, где живет ветеран, еще 3 семьи нуждаются в таком подъемнике. И это распространенная проблема не только в Житомире, но и в Киеве.

Побратимы ветерана подтверждают, что все в таком положении и вынуждены долго ждать.

Сегодня Недобрику помогает его 62-летний отец, который также является ветераном и которому трудно постоянно подниматься вместе с сыном.

"Это очень серьезный барьер, потому что я мобилен, я занимаюсь, езжу по делам. Этот барьер подавляет мою мотивацию, мое настроение. А вечером, когда ты видишь, как отец ходит, хватается за спину — это очень угнетает", — подчеркнул Иван.

Иван Недобрик с отцом Фото: Суспільне

Напомним, в декабре 2024 во Львове возник конфликт между жильцами дома и ветераном войны, который захотел установить пандус в подъезд.

Фокус также писал о том, что ветераны в Украине могут получить новую финансовую помощь.