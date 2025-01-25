Міськрада дозволу не давала: в Житомирі ветерану війни ніяк не встановлять підйомник у під'їзді

Поранений на фронті Іван Недобрик був готовий сам оплатити встановлення підйомника, але місцева влада заявила, що виключно вона може виконувати такі роботи. Справа рушила з місця лише після розголосу.

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У Житомирі ветеран російсько-української війни Іван Недобрик, який отримав спінальне поранення та пересувається на кріслі колісному, понад пів року чекає на встановлення у своєму під'їзді підйомника. Про це повідомив "24 канал".

Іван розповів журналістам, що звернувся до влади ще у квітні 2024, а сам підйомник не встановлювали, бо не було підрядника.

"Вже минуло вісім місяців і поки незрозуміло. Нас ніхто в курсі не тримає, просто кажуть почекати. В мене просто руки опускаються, це така бар’єрність…", — розповів ще 14 січня Іван журналістам "Суспільного".

Ветеран був готовий встановити цей похилий ліфт за власний кошт, але у міськраді заявили, що не дадуть дозволів, бо такі роботи повинні виконувати лише вони.

Після розголосу цієї історії, 23 січня, Іванові зателефонували й повідомили, що все-таки підрядник взявся за цю роботу, вніс свої кошти до Дніпровського заводу, який будує підйомники.

"Я думаю, що це один і той самий завод виготовляє. На сайті у них все сертифіковане. У них є всі документи, що це підйомник не вантажний, а конкретно для осіб з інвалідністю, але міська рада запевнила мене, що дозволів не дадуть і такі роботи виконують тільки вони. Тому я чекав", — розповів ветеран.

Тепер Недобрику потрібно зачекати ще 2 місяці на виготовлення підйомника і певний час на його встановлення.

Відсутність підйомників у під'їзді — розповсюджена проблема

Журналісти зазначили, що у під'їзді, де живе ветеран, ще 3 родини потребують такого підйомника. І це розповсюджена проблема не тільки в Житомирі, а і в Києві.

Побратими ветерана підтверджують, що всі у такому становищі й змушені довго чекати.

Сьогодні Недобрику допомагає його 62-річний батько, який також є ветераном і якому важко постійно підійматися разом з сином.

"Це дуже серйозний бар'єр, тому що я мобільний, я займаюся, їжджу у справах. Цей бар'єр пригнічує мою мотивацію, мій настрій. А ввечері, коли ти бачиш, як батько ходить, хапається за спину – це дуже пригнічує", — наголосив Іван.

Іван Недобрик з батьком Фото: Суспільне

Нагадаємо, в грудні 2024 у Львові виник конфлікт між мешканцями будинку та ветераном війни, який захотів встановити пандус у під'їзд.

Фокус також писав про те, що ветерани в Україні можуть отримати нову фінансову допомогу.