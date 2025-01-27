+16 і жодного снігу: якою буде погода в Україні 28 січня (карта)
Кінець січня продовжить дивувати українців аномально теплою погодою. Завтра у регіонах не очікується дощів або мряки, натомість термометри фіксуватимуть "плюси" як вдень, так і вночі.
Попри те, що календар показує кінець січня, снігу й морозів в Україні чекати не варто. Прогноз погоди на 28 січня опублікували на сайті Українського гідрометеорологічного центру.
Прогноз погоди на завтра
Вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть від +5 до +3 градусів, а вдень — від +6 до +8. В Україні буде хмарно з проясненнями, дощів або снігу не передбачається. Сильного вітру не очікується — вдень пориви сягатимуть лише 5-10 метрів на секунду.
Найхолодніше буде на сході — у Сумській, Харківській і Луганській областях. Там вдень повітря прогріється лише до 6-8 градусів тепла. Найтепліше буде на заході країни, зокрема в Івано-Франківську температура може піднятись до показника 16 градусів. Такі ж показники прогнозують у Криму.
Прогноз погоди в Києві
У столиці буде сухо, але хмарно з проясненням. Вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть від +5 до +3 градусів, а вдень — від +7 до +9.
Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко поділилась прогнозом погоди на найближчі дні та попередила про потепління до +16 градусів.
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