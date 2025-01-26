Очікується до 16 градусів тепла в січні: синоптикиня назвала дату

Погода наприкінці січня нагадуватиме квітень, зауважила синоптикиня Наталка Діденко. Найтепліше буде на заході, півдні та в деяких районах центральних областей.

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Протягом 28-30 січня в Україні температура повітря прогріється до 12-16 градусів тепла. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у своєму Facebook.

"Прогнозовані +20 градусів дещо "з'їхали" в прогнозі вниз, але знову ж таки, за прогнозом, подекуди в Україні в період 28-29 та 30 січня ймовірно до +12+16 градусів. Що дуже нагадує квітень, а не січень", — сказала Наталка Діденко.

Вона зауважила, що найбільше це стосується західних областей, півдня та деяких районів центральних регіонів. За словами Діденко, й на решті території України буде тепла погода.

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Прогноз погоди на 27 січня

У понеділок, 27 січня, спостерігатиметься вітряна та дощова погода в західній частині Європи. Подекуди буде дощ з мокрим снігом, навіть на північному заході Іспанії.

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"Там крутиться бурхливий циклон з центром над Великою Британією. А східна частина Європи, включно з Україною, опиниться у переважно сухій погоді", — зазначила синоптикиня.

Прогноз погоди на 27 січня

27 січня в Україні опадів не буде. Натомість передбачається хоча й дещо вітряна, але весняна погода. Температура повітря становитиме 5-11 градусів тепла, а в західних та південних областях підвищиться до 8-13 градусів. У Києві опадів не буде, але прогнозується південний рвучкий вітер. Стовпчики термометрів покажуть 7-9 градусів.

Нагадаємо, синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповіла, що найтеплішими днями будуть 26 та 27 січня. За її словами, не варто очікувати підвищення температури повітря до +20 градусів.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що в Україні кінець січня буде майже весняним. Вона зазначила, що холодно буде лише в східних областях.