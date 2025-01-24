Найтепліші дні січня вже на підході: якою буде погода в Україні на вихідних
За словами Наталки Діденко, температура повітря в Україні неухильно підвищується. У неділю у деяких областях потепліє до +12.
Погода на вихідних в Україні буде хмарною. Опади у вигляді невеликого дощу чи мокрого снігу прогнозуються у суботу в південних, центральних та східних регіонах. В інших областях істотних опадів не очікується. Прогнозом погоди на вихідні поділилася синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, температура повітря неухильно підвищується. У суботу впродовж дня стовпчики термометрів покажуть +3…+7°C, на півдні — +6…+11°C. У неділю потепліє ще більше: очікується +5…+10°C, у південних областях до +7…+12°C.
У суботу вітер буде південним, помірним або слабким, а в неділю посилиться до рвучкого.
Діденко опублікувала карту, за якою спрогнозувала погоду на вихідні.
Погода на вихідних в Києві також буде хмарною. У неділю варто бути готовими до посилення вітру. Істотних опадів у столиці не очікується.
Температура в денні години у суботу становитиме +4…+6°C, а в неділю підніметься до +6…+8°C.
На початку наступного тижня потепління темпів збавляти не буде. Пік найтеплішої погоди, за попередніми прогнозами, припаде на 27-29 січня, коли на півдні та в західних регіонах температура може досягти +12…+15°C.
За словами Діденко, початок наступного тижня також буде дуже теплим, хоча зберігатиметься різна температурна траєкторія.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода на вихідних і в яких регіонах очікувати опадів.
Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що 26 і 27 січня будуть найтеплішими.