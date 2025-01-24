Найтепліші дні січня вже на підході: якою буде погода в Україні на вихідних

За словами Наталки Діденко, температура повітря в Україні неухильно підвищується. У неділю у деяких областях потепліє до +12.

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Погода на вихідних в Україні буде хмарною. Опади у вигляді невеликого дощу чи мокрого снігу прогнозуються у суботу в південних, центральних та східних регіонах. В інших областях істотних опадів не очікується. Прогнозом погоди на вихідні поділилася синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, температура повітря неухильно підвищується. У суботу впродовж дня стовпчики термометрів покажуть +3…+7°C, на півдні — +6…+11°C. У неділю потепліє ще більше: очікується +5…+10°C, у південних областях до +7…+12°C.

У суботу вітер буде південним, помірним або слабким, а в неділю посилиться до рвучкого.

Діденко опублікувала карту, за якою спрогнозувала погоду на вихідні.

Погода в Україні — прогноз на 25-26 січня Фото: Наталка Діденко

Погода на вихідних в Києві також буде хмарною. У неділю варто бути готовими до посилення вітру. Істотних опадів у столиці не очікується.

Температура в денні години у суботу становитиме +4…+6°C, а в неділю підніметься до +6…+8°C.

На початку наступного тижня потепління темпів збавляти не буде. Пік найтеплішої погоди, за попередніми прогнозами, припаде на 27-29 січня, коли на півдні та в західних регіонах температура може досягти +12…+15°C.

За словами Діденко, початок наступного тижня також буде дуже теплим, хоча зберігатиметься різна температурна траєкторія.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода на вихідних і в яких регіонах очікувати опадів.

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що 26 і 27 січня будуть найтеплішими.