Мокрий сніг та дощ: в яких областях України розбушується негода до кінця тижня

Синоптики прогнозують, що опади в Україні будуть лише найближчої п'ятниці. На вихідні очікують подекуди туман та хмарність з проясненням.

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Погода в Україні на найближчі дні формуватиметься відсутністю вітру та температурою повітря у районі нуля градусів. При цьому українці спершу переживуть туман, потім — невеликі опади. Водночас попереду людей очікує потепління. Про погоду на найближчі дні синоптикиня Наталка Діденко розповіла на сторінці Facebook.

Погода в Україні — деталі

Діденко опублікувала карту, по якій вона спрогнозувала, яка буде погода в Україні. Синоптикиня пояснила, що очікується повний штиль та слабкий південно-східний вітер. При цьому температура повітря "смикатись не буде" і триматиметься або біля нуля, або дещо вище, вказано у дописі.

Яка погода в Україні згідно з прогнозом Діденко:

п'ятниця 24 січня — підвищена вологість, дощ, мокрий сніг;

субота 25 січня — температура повітря вдень від +1 до +4, вночі — близько нуля. Крім того, на півдні України буде дещо тепліше — від +4 до +9 градусів.

Також синоптикиня окремо пояснила, яка погода у Києві на п'ятницю. З її слів, буде "як у людей": хмари, опади, туман, температура повітря від +1 до +3.

Погода в Україні - прогноз Діденко на 25-26 січня Фото: Наталка Діденко

Укргідрометцентр — карта погоди та прогноз

Тим часом, погода в Україні описана на порталі Укргідрометцентру. Метеорологи в цілому попередили про регіони з опадами та про час доби, коли від них потерпатимуть люди:

мокрий сніг та дощ — вночі 25 січня буде на Лівобережжі та на заході, вдень 26 січня — на сході, в центрі, на півдні;

туман — 24 січня на півдні, в центрі та на Прикарпатті, 25-26 січня — майже по всій Україні.

У неділю 26 січня, згідно з даними метеорологів, опадів не прогнозують.

Погода 24 січня, п'ятниця:

температура повітря — вночі від -1 до +1, вдень від +2 до +4;

хмарність та опади — хмарно, вночі без опадів, вдень — мокрий сніг з дощем. У західних областях — хмарно з проясненням, на сході — хмари з опадами;

вітер — 3-8 м/с.

Погода в Україні - прогноз Укргідрометцентру на 24 січня Фото: Укргідрометцентр

Погода 25 січня, субота:

температура повітря — вночі від 0 до +2, вдень від +3 до +5;

хмарність та опади — хмарно, без опадів. В усіх областях України очікують хмарність з проясненням;

вітер — від 3-5 до 3-8 м/с.

Погода в Україні - прогноз Укргідрометцентру на 25 січня Фото: Укргідрометцентр

Погода 26 січня, неділя:

температура повітря — вночі від 0 до +2, вдень від +3 до +5;

хмарність та опади — хмарно з проясненнями по усій території України, без опадів;

вітер — від 3-8 до 5-10 м/с.

Погода в Україні - прогноз Укргідрометцентру на 26 січня Фото: Укргідрометцентр

Зазначимо, погода в Україні наприкінці грудня була з аномаліями. Згідно з поясненням Діденко, в ті дні температура стрибала від +14 до сильного морозу.

Нагадуємо, 17 січня синоптики розповіли, коли прогнозують в Україні потепління до "плюс" 20 градусів.