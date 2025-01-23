Мокрый снег и дождь: в каких областях Украины разбушуется непогода до конца недели
Синоптики прогнозируют, что осадки в Украине будут только в ближайшую пятницу. На выходные ожидают местами туман и облачность с прояснениями.
Погода в Украине на ближайшие дни будет формироваться отсутствием ветра и температурой воздуха в районе нуля градусов. При этом украинцы сначала переживут туман, затем — небольшие осадки. В то же время впереди людей ожидает потепление. О погоде на ближайшие дни синоптик Наталья Диденко рассказала на странице Facebook.
Погода в Украине — детали
Диденко опубликовала карту, по которой она спрогнозировала, какая будет погода в Украине. Синоптик объяснила, что ожидается полный штиль и слабый юго-восточный ветер. При этом температура воздуха "дергаться не будет" и будет держаться или около нуля, или несколько выше, указано в заметке.
Какая погода в Украине согласно прогнозу Диденко:
- пятница 24 января — повышенная влажность, дождь, мокрый снег;
- суббота 25 января — температура воздуха днем от +1 до +4, ночью — около нуля. Кроме того, на юге Украины будет несколько теплее — от +4 до +9 градусов.
Также синоптик отдельно объяснила, какая погода в Киеве на пятницу. По ее словам, будет "как у людей": облака, осадки, туман, температура воздуха от +1 до +3.
Укргидрометцентр — карта погоды и прогноз
Тем временем, погода в Украине описана на портале Укргидрометцентра. Метеорологи в целом рассказали о регионах с осадками:
- мокрый снег и дождь — ночью 25 января будет на Левобережье и на западе, днем 26 января — на востоке, в центре, на юге;
- туман — 24 января на юге, в центре и на Прикарпатье, 25-26 января — почти по всей Украине.
В воскресенье 26 января, согласно данным метеорологов, осадков не прогнозируют.
Погода 24 января, пятница:
- температура воздуха — ночью от -1 до +1, днем от +2 до +4;
- облачность и осадки — облачно, ночью без осадков, днем — мокрый снег с дождем. В западных областях — облачно с прояснением, на востоке — облака с осадками;
- ветер — 3-8 м/с.
Погода 25 января, суббота:
- температура воздуха — ночью от 0 до +2, днем от +3 до +5;
- облачность и осадки — облачно, без осадков. Во всех областях Украины ожидают облачность с прояснениями;
- ветер — от 3-5 до 3-8 м/с.
Погода 26 января, воскресенье:
- температура воздуха — ночью от 0 до +2, днем от +3 до +5;
- облачность и осадки — облачно с прояснениями по всей территории Украины, без осадков;
- ветер — от 3-8 до 5-10 м/с.
Отметим, погода в Украине в конце декабря была с аномалиями. Согласно объяснению Диденко, в те дни температура прыгала от +14 до сильного мороза.
Напоминаем, 17 января синоптики рассказали, когда прогнозируют в Украине потепление до "плюс" 20 градусов.