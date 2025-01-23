Мокрый снег и дождь: в каких областях Украины разбушуется непогода до конца недели

Синоптики прогнозируют, что осадки в Украине будут только в ближайшую пятницу. На выходные ожидают местами туман и облачность с прояснениями.

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Погода в Украине на ближайшие дни будет формироваться отсутствием ветра и температурой воздуха в районе нуля градусов. При этом украинцы сначала переживут туман, затем — небольшие осадки. В то же время впереди людей ожидает потепление. О погоде на ближайшие дни синоптик Наталья Диденко рассказала на странице Facebook.

Погода в Украине — детали

Диденко опубликовала карту, по которой она спрогнозировала, какая будет погода в Украине. Синоптик объяснила, что ожидается полный штиль и слабый юго-восточный ветер. При этом температура воздуха "дергаться не будет" и будет держаться или около нуля, или несколько выше, указано в заметке.

Какая погода в Украине согласно прогнозу Диденко:

пятница 24 января — повышенная влажность, дождь, мокрый снег;

суббота 25 января — температура воздуха днем от +1 до +4, ночью — около нуля. Кроме того, на юге Украины будет несколько теплее — от +4 до +9 градусов.

Также синоптик отдельно объяснила, какая погода в Киеве на пятницу. По ее словам, будет "как у людей": облака, осадки, туман, температура воздуха от +1 до +3.

Погода в Украине — прогноз Диденко на 25-26 января Фото: Наталка Діденко

Укргидрометцентр — карта погоды и прогноз

Тем временем, погода в Украине описана на портале Укргидрометцентра. Метеорологи в целом рассказали о регионах с осадками:

мокрый снег и дождь — ночью 25 января будет на Левобережье и на западе, днем 26 января — на востоке, в центре, на юге;

туман — 24 января на юге, в центре и на Прикарпатье, 25-26 января — почти по всей Украине.

В воскресенье 26 января, согласно данным метеорологов, осадков не прогнозируют.

Погода 24 января, пятница:

температура воздуха — ночью от -1 до +1, днем от +2 до +4;

облачность и осадки — облачно, ночью без осадков, днем — мокрый снег с дождем. В западных областях — облачно с прояснением, на востоке — облака с осадками;

ветер — 3-8 м/с.

Погода в Украине — прогноз Укргидрометцентра на 24 января Фото: Укргидрометцентр

Погода 25 января, суббота:

температура воздуха — ночью от 0 до +2, днем от +3 до +5;

облачность и осадки — облачно, без осадков. Во всех областях Украины ожидают облачность с прояснениями;

ветер — от 3-5 до 3-8 м/с.

Погода в Украине — прогноз Укргидрометцентра на 25 января Фото: Укргидрометцентр

Погода 26 января, воскресенье:

температура воздуха — ночью от 0 до +2, днем от +3 до +5;

облачность и осадки — облачно с прояснениями по всей территории Украины, без осадков;

ветер — от 3-8 до 5-10 м/с.

Погода в Украине — прогноз Укргидрометцентра на 26 января Фото: Укргидрометцентр

Отметим, погода в Украине в конце декабря была с аномалиями. Согласно объяснению Диденко, в те дни температура прыгала от +14 до сильного мороза.

Напоминаем, 17 января синоптики рассказали, когда прогнозируют в Украине потепление до "плюс" 20 градусов.