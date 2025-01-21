Чи очікувати аномального потепління взимку: синоптикиня розповіла, яка погода очікується в січні

За словами Наталії Птухи, найхолодніше буде 22 та 23 січня, а найвища температура очікується 26 та 27 січня. Однак, за словами експертки, про +20 говорити не приходиться.

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Найтеплішими днями будуть 26 та 27 січня, однак не варто очікувати підвищення температури повітря до +20 градусів. Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха "УНІАН".

"Тобто про якісь +20° поки ми не говоримо. Але за тенденцією, яка є на сьогодні, то найтепліше буде саме 26-27 число", — зазначила експертка.

За словами Наталії Птухи, поточний тиждень буде досить спокійним. Зокрема, 21 січня опадів не очікується. Однак невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом буде вночі 22 січня на Закарпатті, вдень на правобережжі, 23 та 24 січня на більшій частині території України. Температура ближчими днями переважатиме від +2° до -4°, вдень 0°…+5°, на крайньому півдні країни та Прикарпатті — до +9°.

Найпрохолоднішими днями будуть 22 та 23 січня. Очікується, що у східних областях та в Карпатах буде близько 0 градусів. Далі температура повітря буде підвищуватись.

"Наприкінці цього тижня і, відповідно, на вихідних і початок наступного тижня, тобто особливо понеділок там буде вирізнятися, — нічна температура буде вже від +4° і тільки там десь до -2°. А вдень +1°…+7° становитимуть показники. Південна частина України — до +10°", — додала синоптикиня.

24 січня на північному сході та в Карпатах вночі буде 0°…-5°, а вдень — від -2° до +3°.

Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталка Діденко розповідала, що в Україні кінець січня може виявитися майже весняним. Зокрема, очікується істотне потепління, а стовпчики термометрів подекуди показуватимуть до +20 градусів тепла.

В Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України зазначили, що за останні три роки протягом 2022-2024 років у столиці України не спостерігалося кліматичної зими. Головною причиною відсутності кліматичної зими є глобальне потепління.