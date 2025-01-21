Ожидать ли аномального потепления зимой: синоптик рассказала, какая погода ожидается в январе

По словам Натальи Птухи, холоднее всего будет 22 и 23 января, а самая высокая температура ожидается 26 и 27 января. Однако, по словам эксперта, о +20 говорить не приходится.

Related video

Самыми теплыми днями будут 26 и 27 января, однако не стоит ожидать повышения температуры воздуха до +20 градусов. Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха "УНИАН".

"То есть о каких-то +20° пока мы не говорим. Но по тенденции, которая есть на сегодня, то теплее всего будет именно 26-27 число", — отметила эксперт.

По словам Натальи Птухи, текущая неделя будет достаточно спокойной. В частности, 21 января осадков не ожидается. Однако небольшой дождь, местами с мокрым снегом будет ночью 22 января на Закарпатье, днем на правобережье, 23 и 24 января на большей части территории Украины. Температура в ближайшие дни будет преобладать от +2° до -4°, днем 0°...+5°, на крайнем юге страны и Прикарпатье — до +9°.

Самыми прохладными днями будут 22 и 23 января. Ожидается, что в восточных областях и в Карпатах будет около 0 градусов. Далее температура воздуха будет повышаться.

"В конце этой недели и, соответственно, на выходных и начало следующей недели, то есть особенно понедельник там будет отличаться, — ночная температура будет уже от +4° и только там где-то до -2°. А днем +1°...+7° будут составлять показатели. Южная часть Украины — до +10°", — добавила синоптик.

24 января на северо-востоке и в Карпатах ночью будет 0°...-5°, а днем — от -2° до +3°.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко рассказывала, что в Украине конец января может оказаться почти весенним. В частности, ожидается существенное потепление, а столбики термометров местами будут показывать до +20 градусов тепла.

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины отметили, что за последние три года в течение 2022-2024 годов в столице Украины не наблюдалось климатической зимы. Главной причиной отсутствия климатической зимы является глобальное потепление.