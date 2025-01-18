Почти весна: синоптики прогнозируют потепление в Украине до +15 и даже +20

Только восточных областях погода будет несколько ниже до 9 градусов тепла. В украинской столице ожидается до +15.

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В Украине конец января может оказаться почти весенним. Будет существенное потепление, а столбики термометров местами будут показывать до +20 градусов тепла. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Запомните этот твит. Карта прогноза температуры воздуха на 30 января. Ясно, что прогноз предварительный и ориентировочный, но все же... 30 января в Украине ожидается до +10 +15 (в Киеве вероятно до +15), а на юго-западе даже и до +20 градусов тепла. Только в восточных областях где-то +5+9 градусов", — написала она.

Погода на конец января

Наталка Диденко признала, что сама мало верит в такой прогноз, но его сделал авторитетный прогностический немецкий источник, который заслуживает доверия и внимания в первую очередь своим профессионализмом.

Погода на завтра, воскресенье, 19 января

Вместе с тем синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует 19 января в западных регионах погоду без осадков. Ночью и в первой половине дня местами возможен туман с отложением изморози. Ветер западный, 3 — 8 м/с, в Карпатах и на Закарпатье переменных направлений, 1 — 6 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...-5, днем +2...+7.

В северных областях прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -4...+1, днем -1...+4.

В центральной части страны ожидается погода без осадков. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с, днем возможны порывы, 15 — 17 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2, днем +1...+6.

В южных областях и в Крыму существенных осадков не предвидится. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с, местами порывы, 15 — 20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5, днем +5...+10.

В восточной части Украины местами пройдет небольшой снег и мокрый снег. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с, днем местами порывы, 15 — 20 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -4...+1, днем -1...+4.

Напомним, что ранее сообщалось, что самым холодным зимним месяцем в Украине станет январь со средней температурой на уровне -5°C. Теплее всего, прогнозируют синоптики, будет 31 января. В этот день местами ожидают +7 тепла, самым холодным днем будет 25 января с морозами до -18.