Майже весна: синоптики прогнозують потепління в Україні до +15 і навіть +20

Лише східних областях погода буде дещо нижчою до 9 градусів тепла. В українській столиці очікується до +15.

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В Україні кінець січня може виявитися майже весняним. Буде істотне потепління, а стовпчики термометрів подекуди показуватимуть до +20 градусів тепла. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Запам'ятайте цей твіт. Карта прогнозу температури повітря на 30 січня. Ясно, що прогноз попередній та орієнтовний, проте все ж… 30 січня в Україні очікується до +10 +15 (у Києві ймовірно до +15), а на південному заході навіть і до +20 градусів тепла. Лише в східних областях десь +5+9 градусів", — написала вона.

Погода на кінець січня

Наталка Діденко визнала, що сама мало вірить у такий прогноз, але його зробило авторитетне прогностичне німецьке джерело, яке заслуговує на довіру та увагу в першу чергу своєю професійністю.

Погода на завтра, неділю, 19 січня

Разом з тим синоптик Ігор Кібальчич прогнозує 19 січня у західних регіонах погоду без опадів. Вночі та у першій половині дня місцями можливий туман із відкладенням паморозі. Вітер західний, 3 – 8 м/с, у Карпатах та на Закарпатті змінних напрямків, 1 – 6 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…-5, вдень +2…+7.

У північних областях прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -4…+1, вдень -1…+4.

У центральній частині країни очікується погода без опадів. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, вдень можливі пориви, 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі -3…+2, вдень +1…+6.

У південних областях та у Криму істотних опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі 0…+5, вдень +5…+10.

У східній частині України місцями пройде невеликий сніг та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -4…+1, вдень -1…+4.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що найхолоднішим зимовим місяцем в Україні стане січень із середньою температурою на рівні -5°C. Найтепліше, прогнозують синоптики, буде 31 січня. В цей день подекуди очікують +7 тепла, найхолоднішим днем буде 25 січня з морозами до -18.