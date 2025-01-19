В Киеве не фиксируют сильных морозов три года подряд: специалисты назвали ключевую причину

Специалисты указывают, что среднесуточный показатель температуры в стране колеблется от пяти градусов мороза до пяти градусов тепла в зимний период. Главной причиной отсутствия климатической зимы является глобальное потепление.

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За последние три года в течение 2022-2024 годов в столице Украины не наблюдалось климатической зимы. Об этом говорится в сообщении Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

В Миндовкилле напоминают, что "климатическая зима" в Украине наступает при снижении среднесуточной температуры ниже 0 °C и находится ниже этой отметки. Но в течение упомянутого периода, этот показатель был значительно выше 0 °C из-за глобального потепления.

"Украина входит в регионы планеты, где в течение последнего десятилетия рост температуры происходил самыми высокими темпами. За последние 60 лет повышение средней температуры на нашей территории происходило почти в 2,5 раза быстрее, чем в целом в мире, — сказала заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская.

По словам ученой, в течение 1961-2023 годов в Украине температура росла на 0,41 градуса в течение 10 лет, а в европейских странах — 0,34 градуса. Основной процесс потепления происходит прежде всего в зимний период.

Сейчас в Украине колебания температуры в зимний период между отметками +5 °C до -5 °C. Также периодически будут возникать кратковременные резкие морозы или аномально сильные метели, которые тоже являются последствиями изменения климата.

Также в заметке от Минприроды говорится, что сейчас на территории Украины редко формируется стабильный снежный покров, который удерживается в течение длительного промежутка времени. Его отсутствие имеет последствия для экосистемы.

Ранее стало известно, в каких регионах будет до +20 на выходных. Синоптики убеждены, что последняя декада января будет аномально теплой.

Также сообщалось, что синоптики прогнозируют потепление в Украине до +15 и даже +20. Лишь в восточных областях погода будет несколько ниже до 9 градусов тепла. В украинской столице ожидается до +15.