В Києві не фіксують сильних морозів три роки поспіль: фахівці назвали ключову причину

Фахівці вказують, що середньодобовий показник температури в країні коливається від п'яти градусів морозу до п'яти градусів тепла в зимовий період. Головною причиною відсутності кліматичної зими є глобальне потепління.

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За останні три роки протягом 2022-2024 років у столиці України не спостерігалося кліматичної зими. Про це йдеться в повідомленні Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

У Міндовкіллі нагадують, що "кліматична зима" в Україні настає при зниженні середньодобової температури нижче 0 °C і перебуває нижче цієї позначки. Та протягом згаданого періоду, цей показник був значно вище 0 °C через глобальне потепління.

"Україна входить до регіонів планети, де протягом останнього десятиріччя зростання температури відбувалося найвищими темпами. За останні 60 років підвищення середньої температури на нашій території відбувалося майже у 2,5 раза швидше, ніж загалом у світі, — сказала завідувачка лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська.

За словами вченої, протягом 1961—2023 років в Україні температура зростала на 0,41 градуса протягом 10 років, а в європейських країнах — 0,34 градуса. Основний процес потепління відбувається насамперед у зимовий період.

Нині в Україні коливання температури в зимовий період між позначками +5 °C до -5 °C. Також періодично виникатимуть короткочасні різкі морози чи аномально сильні хуртовини, які теж є наслідками зміни клімату.

Також у дописі від Міндовкілля йдеться, що наразі на території України рідко формується стабільний сніговий покрив, який утримується протягом тривалого проміжку часу. Його відсутність має наслідки для екосистеми.

Раніше стало відомо, в яких регіонах буде до +20 на вихідних. Синоптики переконані, що остання декада січня буде аномально теплою.

Також повідомлялося, що синоптики прогнозують потепління в Україні до +15 і навіть +20. Лише в східних областях погода буде дещо нижчою до 9 градусів тепла. В українській столиці очікується до +15.