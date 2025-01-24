Самые теплые дни января уже на подходе: какой будет погода в Украине на выходных

По словам Наталки Диденко, температура воздуха в Украине неуклонно повышается. В воскресенье в некоторых областях потеплеет до +12.

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Погода на выходных в Украине будет облачной. Осадки в виде небольшого дождя или мокрого снега прогнозируются в субботу в южных, центральных и восточных регионах. В других областях существенных осадков не ожидается. Прогнозом погоды на выходные поделилась синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха неуклонно повышается. В субботу в течение дня столбики термометров покажут +3...+7°C, на юге — +6...+11°C. В воскресенье потеплеет еще больше: ожидается +5...+10°C, в южных областях до +7...+12°C.

В субботу ветер будет южным, умеренным или слабым, а в воскресенье усилится до порывистого.

Диденко опубликовала карту, по которой спрогнозировала погоду на выходные.

Погода в Украине — прогноз на 25-26 января Фото: Наталка Діденко

Погода на выходных в Киеве также будет облачной. В воскресенье стоит быть готовыми к усилению ветра. Существенных осадков в столице не ожидается.

Температура в дневные часы в субботу составит +4...+6°C, а в воскресенье поднимется до +6...+8°C.

В начале следующей недели потепление темпов сбавлять не будет. Пик самой теплой погоды, по предварительным прогнозам, придется на 27-29 января, когда на юге и в западных регионах температура может достичь +12...+15°C.

По словам Диденко, начало следующей недели также будет очень теплым, хотя будет сохраняться разная температурная траектория.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода на выходных и в каких регионах ожидать осадков.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что 26 и 27 января будут самыми теплыми.