Ожидается до 16 градусов тепла в январе: синоптик назвала дату

Погода в конце января будет напоминать апрель, отметила синоптик Наталья Диденко. Теплее всего будет на западе, юге и в некоторых районах центральных областей.

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В течение 28-30 января в Украине температура воздуха прогреется до 12-16 градусов тепла. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

"Прогнозируемые +20 градусов несколько "съехали" в прогнозе вниз, но опять же, по прогнозу, местами в Украине в период 28-29 и 30 января вероятно до +12+16 градусов. Что очень напоминает апрель, а не январь", — сказала Наталья Диденко.

Она отметила, что больше всего это касается западных областей, юга и некоторых районов центральных регионов. По словам Диденко, и на остальной территории Украины будет теплая погода.

Погода на 29 января

Прогноз погоды на 27 января

В понедельник, 27 января, будет наблюдаться ветреная и дождливая погода в западной части Европы. Кое-где будет дождь с мокрым снегом, даже на северо-западе Испании.

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"Там крутится бурный циклон с центром над Великобританией. А восточная часть Европы, включая Украину, окажется в преимущественно сухой погоде", — отметила синоптик.

Прогноз погоды на 27 января

27 января в Украине осадков не будет. Зато предполагается хотя и несколько ветреная, но весенняя погода. Температура воздуха составит 5-11 градусов тепла, а в западных и южных областях повысится до 8-13 градусов. В Киеве осадков не будет, но прогнозируется южный порывистый ветер. Столбики термометров покажут 7-9 градусов.

Напомним, синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала, что самыми теплыми днями будут 26 и 27 января. По ее словам, не стоит ожидать повышения температуры воздуха до +20 градусов.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что в Украине конец января будет почти весенним. Она отметила, что холодно будет только в восточных областях.