Аномальне тепло наприкінці зими: яка буде погода в лютому

Середня температура повітря очікується вищою за лютневу норму. Аномальне тепло забезпечить тепле повітря з країн Балканського півострова та східної частини Середземного моря, прогнозують синоптики.

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В Україні очікується нестандартна погода на кінець зими. Прогноз погоди на лютий представили синоптики Українського гідрометцентру.

Середня температура повітря в останній місяць зими очікується в проміжку від -3 до +2, це на 1,5-2 градуси вище лютневої норми. Погожа в лютому 2025 року має бути теплішою за норму.

При цьому місячна кількість опадів очікується на рівні 25-65 мм, менше за норму, спрогнозували в Укргідрометцентрі.

За багаторічними спостереженнями синоптиків, очікується аномальний лютий. Зазвичай середня температура повітря в лютому перебувала в межах 0-5 градусів морозу. У південних районах Одеської області, Криму та Закарпаття температура коливалася від 1 до 4 тепла.

Абсолютний температурний мінімум лютого сягав 24-39 градусів морозу, у південних районах Одеської області та Криму — від 15 до 23 градусів морозу.

Кінець січня в Україні буде теплим. У різних регіонах із 28 до 30 січня ймовірне підвищення температури до +16 градусів, що більше схоже на квітень, а не на січень, доповнює синоптикиня Наталка Діденко.

"Це більше стосується західних областей, південної частини України та деяких районів центральних областей. Однак і на решті території України спостерігатиметься тепла погода", — зауважує фахівець.

Теплу погоду в лютому в Україні забезпечить повітря з країн Балканського півострова та східної частини Середземного моря. На тлі південних вітрів і відносно високого атмосферного тиску середні показники температури в останній місяць зими перевищать кліматичну норму, повідомив синоптик Ігор Кибальчич.

У суботу, 1 лютого, у північних і центральних областях України пройдуть невеликі дощі. Наступного дня очікується невеликий дощ із мокрим снігом.

Фокус раніше писав про погоду на 28 січня. Вночі очікується до +3 градусів, а вдень — до +8. При цьому дощів або снігу не передбачається.

Синоптики говорили, що найтеплішим днем в Україні може бути 30 січня. Температура повітря на південному заході може прогрітися до +20 градусів.