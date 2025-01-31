Аномальна зима в Україні: які регіони ще засипле снігом у лютому

В Укргідрометцентрі розповіли, що зима як така поки не настала, попри кінець січня у календарі в середньому термометри фіксують "плюси". Однак скоро погода зміниться.

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Січень цього року відзначився аномальним теплом та відсутністю снігу. Керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня у коментарі ТСН розповіла, чи чекати справжньої зимової погоди у лютому.

Погода на лютий 2025: чи буде мороз

Експертка пояснила, що поки зими як такої в Україні не було — середньодобова температура переважно була плюсовою.

"Такі зими стали у Україні характерними, температурних мінімумів за останні 20 років не фіксуємо, дещо морозніше у Карпатах та на півночі Сумщини й Чернігівщини", — зауважила вона.

За прогнозом Укргідрометцентру, лютий розпочнеться порівняно низькими температурами, адже з північного заходу й півночі прийшло арктичне повітря. Одна переважно буде хмарно, і морози ці українці не особливо відчують.

Погода на лютий 2025: яка буде температура

З 1 по 6 лютого нічна температура знизиться до 5-8 градусів морозу. Вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть від нуля до -5 градусів.

"Тобто три дні з 4 по 6 лютого вважатимуться цього року "зимовими". Надалі можливі коливання температури, та в цілому розрахунки за лютий дають нам додатні температурні аномалії. У другій половині місяця переважатиме антициклональна або сонячна погода, тому значних опадів не прогнозується, місяць може бути сухим", — спрогнозувала Голеня.

Погода на лютий 2025: чи буде сніг

Синоптикиня припустила, що сніжитиме на півночі й сході. У решті областей чекати сніжної погоди не варто — якщо сніг і випаде, швидко розтане.

Середня місячна температура у лютому буде від -3 до +2 градусів. Тобто температура буде приблизно такою ж, як у січні.

Водночас місячна кількість опадів, ймовірно, становитиме 25-65 мм, а це — менше норми. У січні в південних регіонах було 32 мм, а в західних і північних — 79 мм. Тобто останній місяць зими буде ще більш сухим.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували сніг вже 5 та 6 лютого. Укргідрометцентр передбачає, що сніжитиме по всій країні.

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