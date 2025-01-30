Два дні засипатиме снігом: погода в Україні несподівано зміниться в лютому (карта)

Після аномально теплого січня українці ще матимуть нагоду побачити зиму. Снігопади накриють кілька областей, а морози не дадуть сніговому покрову швидко розтанути.

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Погода в Україні обіцяє здивувати справжньою зимою вже за тиждень. Снігопади очікуються 5 та 6 лютого. Про це свідчать дані порталу Ventusky.

У середу 5 лютого снігові хмари пройдуть Карпатами, а також піднімуться з півдня до центру. Сніжитиме й у північно-східних областях. При цьому сніговий покров повинен затриматися на землі завдяки невеликому морозу: стовпчик термометра опускатиметься до -8 на заході та до -4 на півночі та сході, на півдні триматиметься до -2.

Снігопади в Україні в середу 5 лютого Фото: Скриншот

Наступного четверга погода в Україні так само буде морозною: близько -4 вночі та -1 вдень. Найбільше морози лютуватимуть у гірських західних регіонах — там похолоднішає до -12. На півночі країни метеорологи прогнозують до -3 градусів, на півдні — близько -2, на сході та в центрі — до -3.

Хуртовини ще можливі в Карпатських горах, також на сході. На решті території сніжитиме менше або опадів не буде взагалі.

6 лютого в Україні сніжитиме трохи менше Фото: Скриншот

Погода в Україні найближчими днями

За даними Укргідрометцентру, невеликий сніг можливий уже з прийдешньої неділі, однак температура повітря вдень іще триматиметься в межах від +1 до +4. Про повернення морозів попереджала і синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха. В коментарі "Главреду" вона розповіла, що на початку наступного місяця на погоду в Україні впливатимуть атмосферні фронти, які принесуть опади та трохи снігу в західних, північних і центральних регіонах.

"Укргідрометцентр" прогнозує невеликий сніг по всій Україні 4 лютого Фото: Скриншот

Нагадаємо, 27 січня синоптики прогнозували аномальне тепло наприкінці зими та невелику кількість опадів.

30 січня голова ради Української асоціації поновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв розповів, коли, ймовірно, почнуть вимикати світло через погіршення погодних умов.