Графіки відключень та мороз: енергетик попередив, коли почнуть вимикати світло

Через мороз до -10 градусів в українській енергосистемі буде дефіцит потужностей, заявив експерт Станіслав Ігнатьєв. Дефіцит виявиться настільки великим, що з ним не впорається енергетика сусідніх країн, які покривали нестачу.

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Українців через тиждень можуть очікувати відключення світла через погіршення погодних умов. Метеорологи повідомили про формування фронту арктичного повітря, яке насунеться на Україну і стане причиною відновлення аварійних та стабілізаційних відключень. Про причини дефіциту потужностей в енергетиці голова ради Української асоціації поновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв розповів на порталі Telegraf.

Відключення світла — деталі

Ігнатьєв пояснив, що відключення світла будуть пов'язані з зоною високого тиску — антициклоном, який на сьогодні вже сформувався над найхолоднішою точкою Землі. Найхолодніша точка — це так званий "Алеутський мінімум", розташований у Тихому океані на Алясці поруч з Алеутськими островами (відстань до України — понад 8 тис. км). Коли антициклон дістанеться до українців, то температура повітря знизиться до -5 градусів, а згодом — можливі й -10 градусів, сказав енергетик. Він нагадав, що в усі минулі енергетичні сезони після початку війни за таких умов відбувались відключення світла. Ігнатьєв підсумував, що така ситуація, ймовірно, повториться в лютому. Орієнтовна дата відчутного похолодання — 5 лютого, вказано у статті.

"При зниженні середніх температур до -5 градусів в енергосистемі потенційно виникає дефіцит у пікові години (ранок та вечір) на рівні 2 ГВт годин", — сказав він.

За оцінками Ігнатьєва, під час сильного морозу до -10 градусів пікові навантаження енергосистеми зросте і дефіцит досягне 4 ГВт. При цьому від сусідів Україна може отримати максимум 2,1 ГВт. Цієї потужності ще вистачить на морози -5. При нижчих температурах енергетики відновлять аварійні та стабілізаційні відключення, пояснив експерт журналістам.

Деталі про можливе відключення світла

У Telegram-каналі НЕК "Укренерго", представники енергокомпанії поки що не попереджали про відключення світла, які очікуються в останній місяць зими 2025 року. У дописі, який з'явився зранку 30 січня вказано, що завдяки теплій погоді споживання електроенергії знизилось на 2,4%. Також зауважується, що сонце на заході, в центрі та на півночі дає можливість працювати сонячним побутовим СЕС.

Тим часом на порталі Ventusky можна побачити прогноз погоди на 5 лютого 2025 року. Бачимо, що, наприклад, у Києві об 11 год. ймовірна температура повітря -2 градуси. Крім того, вказано, що можливий сніг у смузі від Херсонської області через Вінницьку й аж до Львівської.

Відключення світла - що показує прогноз погоди на лютий 2025 року Фото: ventusky.com

Зазначимо, компанія ДТЕК 17 січня розповіла про відключення світла та про удари РФ по ТЕС. Зі слів компанії, протягом трьох років війни довелось 49 разів "підіймати" роботу ТЕС. При цьому у самому лише 2024 року таких випадків було 20.

Нагадуємо, у січні уряд Словаччини пригрозив припинити надавати Україні електроенергію у моменти дефіциту: що на це відповіли у Польщі.