Енергетики ДТЕК за час повномасштабної війни 49 разів "підіймали" ТЕС з нуля після обстрілів

Майже половина з цих випадків трапилась у 2024 році. До відновлення ТЕС були залучено майже 4 000 енергетиків.

Related video

З початку повномасштабного вторгнення енергетики ДТЕК 49 разів "підіймали" теплоелектростанції з нуля та відновлювали їх роботу після ворожих обстрілів. Про це повідомляє компанія ДТЕК.

Там зазначили, що після ворожих атак станції часто вимушені зупинялись, або "сідали на нуль", тобто вони не могли виробляти та не відпускати електроенергію в мережу. До повномасштабного вторгнення це було екстраординарною подією та траплялася лічені рази на рік через аварії. В ДТЕК додали, що тепер це стало практично рутиною — понад 20 випадків трапилось протягом 2024 року.

"Минулоріч наші теплоелектростанції зазнали десяти масованих атак ворога. Але попри усі виклики наші енергетики докладали і продовжують докладати усіх зусиль, щоб відновлювати зруйновані потужності. До ліквідації наслідків цих атак і відновлювальних робіт тільки безпосередньо були залучені майже 4000 енергетиків та ремонтників компанії", — додав генеральний директор ДТЕК Олександр Фоменко.

Нагадаємо, що 15 січня Російська Федерація запустила по Україні крилаті ракети. У зв'язку з цим в низці регіонів були запроваджені екстрені графіки відключення світла. Згодом у кількох областях графіки були скасовані.

Зазначимо, що раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко попереджав про відключення електроенергії наступні 2-3 роки. Це буде відбуватись навіть у випадку, якщо відновлення енергосистеми після обстрілів будуть іти максимально успішно.