Энергетики ДТЭК за время полномасштабной войны 49 раз "поднимали" ТЭС с нуля после обстрелов

Почти половина из этих случаев произошла в 2024 году. К восстановлению ТЭС были привлечены почти 4 000 энергетиков.

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С начала полномасштабного вторжения энергетики ДТЭК 49 раз "поднимали" теплоэлектростанции с нуля и восстанавливали их работу после вражеских обстрелов. Об этом сообщает компания ДТЭК.

Там отметили, что после вражеских атак станции часто вынуждены останавливались, или "садились на ноль", то есть они не могли производить и не отпускать электроэнергию в сеть. До полномасштабного вторжения это было экстраординарным событием и случалось считанные разы в год из-за аварий. В ДТЭК добавили, что теперь это стало практически рутиной — более 20 случаев произошло в течение 2024 года.

"В прошлом году наши теплоэлектростанции подверглись десяти массированным атакам врага. Но несмотря на все вызовы наши энергетики прилагали и продолжают прилагать все усилия, чтобы восстанавливать разрушенные мощности. К ликвидации последствий этих атак и восстановительным работам только непосредственно были привлечены почти 4000 энергетиков и ремонтников компании", — добавил генеральный директор ДТЭК Александр Фоменко.

Напомним, что 15 января Российская Федерация запустила по Украине крылатые ракеты. В связи с этим в ряде регионов были введены экстренные графики отключения света. Впоследствии в нескольких областях графики были отменены.

Отметим, что ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предупреждал об отключении электроэнергии следующие 2-3 года. Это будет происходить даже в случае, если восстановление энергосистемы после обстрелов будут идти максимально успешно.