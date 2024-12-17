В Україні законодавство дозволяє постачальникам електричної енергії відключати послугу в разі несплати, тобто коли є борг. Фокус спитав у юристів, яким має бути сума такого боргу, щоб енергопідприємство вирішило відрізати споживача, і як відновити подачу світла.

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В Україні зростає заборгованість населення за комунальні послуги, і в різних експертних оцінках цього року сума боргу перевищила 160 млрд грн. Тим часом, за електроенергію громадяни в більшості все ж платять вчасно, або ж за наявності високих сум боргу домовляються за реструктуризацію із постачальником. Принаймні, до судів справи про такі борги доходять не так вже й часто. За інформацією Опендатабот, станом на середину 2024 року в Україні налічується 701 тис. проваджень про стягнення боргів за житлово-комунальні послуги (ЖКП). Причому, 36,9% від усіх боргів становить несплата за опалення — 258,8 тис. На другому зі значним відривом находяться борги за водопостачання — 18,6% або 130,2 тис. А замикають трійку борги за світло — 67,9 тис. або 9,7%. Фокус спитав у юристів, коли можуть відрізати домогосподарство від електричної енергії та чи можна оскаржити такі дії постачальника електроенергії.

У вас борг: чому та коли постачальник може від’єднати споживача від електроенергії

Адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича Олена Воронкова пояснила: сьогодні питання щодо надання та припинення надання послуг енергопостачання, а також підстави для відключення споживача від лінії електропередач регулюється Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 312 від 14.03.2018 та постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2022 №206 "Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану". При цьому, каже юристка, законодавчого врегулювання питання мінімальної суми боргу або строку, протягом якого накопичується заборгованість для того, щоб постачальник мав право відключити споживача від лінії електропередач немає. Проте все ж регулятор вказує деякі орієнтири сум боргу для постачальників.

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"Згідно з п. 7.12 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 312 від 14.03.2018 передбачено, що витрати на відновлення постачання електроенергією споживачу споживачем оператору системи не здійснюється, якщо станом на момент повідомлення про відключення сума боргу була менша за половину прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тобто, у 2024 році цей показник прожиткового мінімуму складає 3028 грн, таким чином, з точки зору постачальника недоцільно відключати споживача у якого сума боргу не перевищує 1514 грн, оскільки витрати на підключення будуть покладені на самого надавача послуг", — каже Олена Воронкова. І додає: надавач послуг має попередити про відключення споживача та запропонувати йому укласти договір реструктуризації боргу.

Компанія може відрізати споживача, якщо той вчасно не погасив заборгованість і не звернувся за реструктуризацією боргів Фото: Facebook

Тим часом, керуючий партнер АО "EvrikaLaw", адвокат Андрій Шабельніков також зауважив у коментарі Фокусу, що наразі чітко визначеного порогу суми боргу, за якого обов'язково відбудеться відключення, немає. Це означає, що відключення можуть здійснити як за невеликої, так і за значної заборгованості.

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"На що ж орієнтуються при прийнятті рішення про відключеннявід лінії? Індивідуальний підхід. Кожна ситуація розглядається індивідуально. Можуть враховувати не тільки суму боргу, але й такий чинник, як термін непогашення: чим довше споживач не сплачує за електроенергію, тим вища ймовірність відключення. Крім того, може враховуватись історія платежів: якщо споживач раніше регулярно сплачував за електроенергію, але зараз виникли тимчасові труднощі, йому можуть запропонувати розстрочку платежу", — каже Андрій Шабельніков. Він впевнений: найчастіше помешкання відключають через великий і тривалий борг.

Чим більша сума боргу, тим ймовірніше, що постачальник відключить споживача, кажуть фахівці Фото: Flickr

"Якщо сума боргу значна і споживач протягом тривалого часу не вживає заходів для його погашення, відключення є найбільш ймовірним. Також причиною може бути ігнорування повідомлень про заборгованість. Якщо споживач ігнорує всі повідомлення про наявність заборгованості та не виходить на зв'язок, відключення також може бути здійснено", — вважає Андрій Шабельніков. Крім того, компанія-постачальник може ухвалити рішення про відключення споживача за умови відсутності домовленості про реструктуризацію.

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Відключення і його оскарження: які права у споживачів

Керуючий партнер АО "Віннерс Партнерс", адвокат Сергій Литвиненко зауважив: перед відключенням постачальник зобов’язаний попередити про це споживача. Зокрема, компанія має не пізніше ніж на 30 днів до планового відключення надіслати споживачу повідомлення. Також, розповідає Литвиненко, постачальник має надати можливість сплатити борг або укласти договір реструктуризації заборгованості. Якщо споживач не реагує на попередження і не сплачує борг, постачальник має право перейти до наступного етапу, яким є фактичне відключення, щопроводиться лише після закінчення встановленого терміну і за умови, що всі попередні кроки були виконані відповідно до законодавства.

На думку Сергія Литвиненка, споживачі мають право оскаржувати дії енергокомпанії в разі неправомірного відключення. "Важливо зберігати всі документи, що підтверджують сплату за електроенергію та взаємодію з постачальником. У разі конфлікту, можна звернутися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), або до суду", — каже юрист.

Перед відключенням споживача, який заборгував компанії, завжди має надійти повідомлення про таке планове відключення, зауважили юристи Фото: УНІАН

Хоча виконавчі провадження щодо боргів за електроенергію і становлять менше 10% від усього обсягу судових справ щодо комунальних боргів, все ж не рідкими є судові спори, коли споживачі оскаржують як суми боргу, так і відключення від послуг. Юристи, правда, нагадують: доволі часто самі дії споживачів призводять до судових процесів.

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"Порядок є порядок, і надавач послуг цілком обгрунтовано застосовує санкції за порушення споживачами умов договору або Правил роздрібного ринку електричної енергії. Виграти справи можна тоді, коли самим споживачем дотримано всі вимоги законодавства при виникненні та розвитку спору. Для більшості населення немає і підстав для того, щоб розпочинати судову тяганину", — каже Олена Воронкова.

За словами ж Андрія Шабельнікова, в подібних справах ключовим є дотримання електропостачльником процедури відключення електроенергії, а також прав споживача. "Якщо відключення було здійснено незаконно та без повідомлення споживача, це є підставою для оскарження дій електропостачальника до суду", — зауважив експерт.

Виграти справи можна тоді, коли самим споживачем дотримано всі вимоги законодавства при виникненні та розвитку спору Фото: УНІАН

Трапляються і випадки, коли відключення споживача від електроенергії відбувається через борги попередніх власників будинку чи квартири. Олена Воронкова нагадала: в законодавстві немає обов‘язку зі сплати боргів по комунальним платежам попереднього власника у нового власника, якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу відповідного об‘єкта нерухомого майна, і це підтверджено постановами Верховного Суду. "Разом з тим, для того, щоб відстояти свої права у такому випадку споживачеві доведеться звертатись до суду за захистом своїх прав", — каже Олена Воронкова.

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За словами Андрія Шабельнікова, якщо новому власнику в його особовий рахунок включили борги попередніх власників або якщо з ним відмовляються укладати новий договір про надання житлово-комунальних послуг, потрібно здійснити ряд кроків, а саме:

звернутись листом до відповідних підприємств, що надають житлово-комунальні послуги з проханням укласти договір про надання житлово-комунальних послуг;

у випадку відмови – звернутися до суду з позовною заявою про зобов’язання укласти договір про надання відповідної житлово-комунальної послуги або про зобов’язання виключити з обліку по особовому рахунку заборгованість попередніх власників квартири.

"Водночас при укладанні договору купівлі-продажу нерухомого майна доречно вимагати від продавця нерухомості довідку про відсутність боргів за житлово-комунальні послуги", — пояснив Андрій Шабельніков.

Несплата боргу може призвести до відключення споживача від послуг, зокрема і від послуги постачання електричної енергії Фото: Апостроф

Дізнатись про борг: як споживачам контролювати усі платежі за електроенергію

Щоб не опинитись перед фактом відключення електричної енергії, важливо відслідковувати платежі та контролювати нарахування і оплати. При цьому експерти зауважують, що гарантовано отримати вчасно інформацію про борг все одно неможливо, адже будь-яка система може давати збій. "Згідно з офіційною інформацією на сайті "Yasno", зазначено, що отримати інформацію щодо наявності боргу можна через: особистий кабінет, мобільний застосунок, на самому сайті замовити відповідну послугу. Однак, мабуть, як і будь-яка електронна система і ця також дає збій, оскільки знайшла серед судових рішень справи щодо оскарження стягнутих з споживачів коштів за користування електроенергією саме за вказаних обставин, що у особистому кабінеті була відсутня інформація про борг, на запит споживача надавач послуг не відреагував, споживач звернувся до суду. У вказаній ситуації суд задовільнив вимоги споживача. Тому, так, можна і треба відстоювати свої права, але для цього споживач у першу чергу має суворо дотримуватись вимог законодавства", — розповіла Олена Воронкова.

Судовий процес є одним з варіантів вирішення спору між споживачем та постачальником електроенергії Фото: Ілюстративне фото

Андрій Шабельніков радить при отриманні інформації про борг (наприклад, через смс-повідомлення або у Viber), коли в кабінеті споживача (на сайті постачальника) боргу не видно, здійснити кілька важливих кроків, зокрема, зв’язатись з компанією.

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Як діяти для перевірки наявності боргу за електроенергію

Негайно зв'яжіться з енергопостачальником та уточніть інформацію про наявність заборгованості. Запитайте, на якій підставі нарахована ця сума і чому про неї не було інформації в особистому кабінеті.

Перевірте всі нарахування, щоб переконатися, що вони відповідають фактично спожитій електроенергії.

Збережіть всі документи, які можуть підтвердити вашу позицію (квитанції про оплату, показання лічильника тощо).

"Якщо ви вважаєте, що нарахування є помилковими, ви маєте право оскаржити їх. Для цього потрібно подати відповідну заяву до енергопостачальника. Якщо всі інші способи вирішення спору не дали результату, ви можете звернутися до суду", — зауважив Андрій Шабельніков.