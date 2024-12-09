Чи можуть українцям "списати" борги за комуналку: пояснення адвоката

У разі наявності тих чи інших законних підстав, можна зменшити або частково оскаржити розмір заборгованості з оплати комунальних послуг.

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Українці зобов'язані платити за житлово-комунальні послуги навіть під час дії воєнного стану, інакше їх постачальники за рішенням суду можуть примусово стягнути заборгованість. Про це повідомила голова Комітету "Асоціації адвокатів України" з нерухомості та будівництва Тетяна Даниленко в коментарі виданню "РБК-Україна".

"В Україні немає законодавчо врегульованого поняття "списання боргу" за спожиті комунальні послуги. Однак, у разі наявності тих чи інших законних підстав, можна зменшити або частково оскаржити розмір заборгованості з оплати комунальних послуг, звернувшись за вирішенням спірного питання до суду", — каже Даниленко.

Законними підставами для оскарження заборгованості можуть слугувати помилки в розрахунках за надані послуги, наприклад, якщо постачальник неправильно врахував фактичну площу житла. Також підставами можуть бути борги, залишені попередніми власниками, визнання споживача банкрутом або сплив строку давності боргу, що перевищує три роки.

"Поширена ситуація, коли у квартирі споживача встановлено лічильник на гарячу воду, а борг нарахований постачальником послуг за загальнобудинковим. У таких випадках, як правило, суд визнає незаконними дії постачальника послуг і зобов'язує його зробити перерахунок споживачеві", — зазначає адвокат.

Якщо у боржника немає можливості повністю погасити заборгованість, але він готовий здійснювати виплати, він може звернутися до постачальника послуги та оформити договір реструктуризації.

"У рамках умов договору сума ділиться на частини, які вносяться за обумовленим графіком щомісяця. Тривалість виплати боргу становить до п'яти років — це залежить від суми боргу та платоспроможності боржника", — пояснює експерт.

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