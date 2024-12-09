Могут ли украинцам "списать" долги за коммуналку: объяснение адвоката

В случае наличия тех или иных законных оснований, можно уменьшить или частично обжаловать размер задолженности по оплате коммунальных услуг.

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Украинцы обязаны платить за жилищно-коммунальные услуги даже во время действия военного положения, иначе их поставщики по решению суда могут принудительно взыскать задолженность. Об этом сообщила глава Комитета "Ассоциации адвокатов Украины" по недвижимости и строительству Татьяна Даниленко в комментарии изданию "РБК-Украина".

"В Украине нет законодательно урегулированного понятия "списания долга" за потребленные коммунальные услуги. Однако, в случае наличия тех или иных законных оснований, можно уменьшить или частично обжаловать размер задолженности по оплате коммунальных услуг, обратившись за решением спорного вопроса в суд", – говорит Даниленко.

Законными основаниями для оспаривания задолженности могут служить ошибки в расчетах за предоставленные услуги, например, если поставщик неверно учел фактическую площадь жилья. Также основаниями могут быть долги, оставленные предыдущими собственниками, признание потребителя банкротом или истечение срока давности долга, превышающего три года.

"Распространенная ситуация, когда в квартире потребителя установлен счетчик на горячую воду, а долг начислен поставщиком услуг по общедомовому. В таких случаях, как правило, суд признает незаконными действия поставщика услуг и обязывает его сделать перерасчет потребителю", – отмечает адвокат.

Если у должника нет возможности полностью погасить задолженность, но он готов производить выплаты, он может обратиться к поставщику услуги и оформить договор реструктуризации.

"В рамках условий договора сумма делится на части, которые вносятся по оговоренному графику ежемесячно. Продолжительность выплаты долга составляет до пяти лет – это зависит от суммы долга и платежеспособности должника", – объясняет эксперт.

Напомним, в конце октября Фокус выяснил, будут ли меняться тарифы после 30 апреля 2025 года, когда официально завершится отопительный сезон при условии отмены военного положения.

В правительстве советуют не злоупотреблять программой "еПідтримки". По словам премьера Дениса Шмыгаля, средства, которые будут получены гражданами за рубежом, будут подлежать возврату.