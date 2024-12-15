Українці можуть заощадити понад 400 грн на електриці: як це зробити

Якщо витрачати енергію вночі, то можна платити нічний тариф у 2,16 грн.

Related video

Вартість електроенергії в Україні значно зросла за останні два роки, до того ж тільки в поточному році вона збільшилася на 63,6%. Проте у споживачів є можливість знизити витрати на оплату комунальних послуг. Про це йдеться в матеріалі видання"Oboz.ua".

Для отримання значної знижки на електроенергію достатньо звернутися до постачальників послуг і встановити двотарифний лічильник "день-ніч". Цей прилад дає змогу оплачувати електроенергію, спожиту в нічний час, за зниженою ціною. Нині денний тариф становить 4,32 грн/кВт-год, а нічний — лише 2,16 грн/кВт-год.

Відповідні лічильники мають два режими обліку залежно від часу доби:

вночі з 23:00 до 7:00 працює пільговий тариф;

вдень з 7:00 до 23:00 — вартість електроенергії буде звичайна.

Тобто, якщо витрачати енергію вночі (вмикати бойлер, пральну і посудомийну машини, хлібопічку та інші прилади), то можна платити нічний тариф у 2,16 грн.

Сім'я з трьох осіб, що мешкає у квартирі з електроплитою та бойлером, за середнього місячного споживання електроенергії в 300 кВт-год заплатить за денним тарифом 4,32 грн за кВт-год суму в 1296 грн. Однак у разі використання нічного тарифу витрати становитимуть лише 864 грн, що на майже 430 грн менше.

Як відомо, з 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для побутових споживачів підвищили з 2,64 грн/кВт-год до 4,32 грн/кВт-год. Необхідність підвищення тарифу пояснили тим, що Росія зруйнувала енергоінфраструктуру України, тому були необхідні кошти на ремонт.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Фокус з'ясував, чи змінюватимуться тарифи після 30 квітня 2025 року, коли офіційно завершиться опалювальний сезон за умови скасування воєнного стану.

В уряді радять не зловживати програмою "еПідтримки". За словами прем'єра Дениса Шмигаля, кошти, які будуть отримані громадянами за кордоном, підлягатимуть поверненню.