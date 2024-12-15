Украинцы могут сэкономить более 400 грн на электричестве: как это сделать

Если тратить энергию ночью, то можно платить ночной тариф в 2,16 грн.

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Стоимость электроэнергии в Украине значительно выросла за последние два года, причем только в текущем году она увеличилась на 63,6%. Тем не менее, у потребителей есть возможность снизить расходы на оплату коммунальных услуг. Об этом говорится в материале издания "Oboz.ua".

Для получения значительной скидки на электроэнергию достаточно обратиться к поставщикам услуг и установить двухтарифный счетчик "день-ночь". Этот прибор позволяет оплачивать электроэнергию, потребленную в ночное время, по сниженной цене. В настоящее время дневной тариф составляет 4,32 грн/кВт·ч, а ночной — всего 2,16 грн/кВт·ч.

Соответствующие счетчики имеют два режима учета в зависимости от времени суток:

ночью с 23:00 до 7:00 работает льготный тариф;

днем с 7:00 до 23:00 — стоимость электроэнергии будет обычная.

То есть,если тратить энергию ночью (включать бойлер, стиральную и посудомоечную машины, хлебопечку и другие приборы), то можно платить ночной тариф в 2,16 грн.

Семья из трех человек, проживающая в квартире с электроплитой и бойлером, при среднем месячном потреблении электроэнергии в 300 кВт-ч заплатит по дневному тарифу 4,32 грн за кВт-ч сумму в 1296 грн. Однако при использовании ночного тарифа расходы составят всего 864 грн, что на почти 430 грн меньше.

Как известно, с 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для бытовых потребителей повысили с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч. Необходимость повышения тарифа объяснили тем, что Россия разрушила энергоинфраструктуру Украины, поэтому были необходимы средства на ремонт.

Напомним, в конце октября Фокус выяснил, будут ли меняться тарифы после 30 апреля 2025 года, когда официально завершится отопительный сезон при условии отмены военного положения.

В правительстве советуют не злоупотреблять программой "еПідтримки". По словам премьера Дениса Шмыгаля, средства, которые будут получены гражданами за рубежом, будут подлежать возврату.