Зменшити кількість відключень. Чи може електроенергія з ЄС допомогти споживачам в Украiнi

ЧОМУ УКРАЇНА, ПОПРИ ВІДКЛЮЧЕННЯ, КОРИСТУЄТЬСЯ ІМПОРТОМ ЕЛЕКТРИКИ УСЬОГО НА 12 ВІДСОТКІВ (від квоти)

Вчора Нацрегулятор з енергетики мав переглянути розмір встановлених на ринку електроенергії прайс-кепів. До останнього всі очікували, що комісія збільшить прайс-кепи, щоб розблокувати імпорт електроенергії з Європи до України. Але цього рішення не було, і розмір кепів залишили на попередньому рівні.

Зараз імпорт — мінімальний. Імпортери використовують всього близько 12% можливостей України на імпорт. Це попри те, що нині через дефіцит "Укренерго" щодня дає розпорядження на застосування графіків відключень.

Чому майже немає імпорту? Причина банальна. В години пікового споживання, а саме вранці та ввечері, ціни на електрику в Європі більші, ніж в Україні, тому імпортери відмовляються купувати електрику собі у збиток. І ця різниця в ціні виникає саме через штучні обмеження. Якщо поглянути ціни на електроенергію в Європі на завтра, то можна побачити, що у в усіх сусідніх країнах вона буде вищою, ніж в Україні. В Україні завтра середньодобова ціна становитиме 134 €/MВт-год, тоді як у Польщі 166 €/MВт-год, у Словаччині — 163 €/MВт-год, а в Молдові — 159 €/MВт-год.

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Ще одним свідченням, що різниця в ціні заважає імпорту, є те, що значна кількість відключень застосовується у вечірні та ранкові години, якраз коли різниця в ціні найбільша.

Особисто я вважаю, що НКРЕКП треба переглянути своє рішення та змінити прайс-кепи. На щастя, регулятор залишив собі таку можливість і нею треба скористатися. Щонайменше прайс-кепи мають відповідати рівню європейських цін на електроенергію, хоча б у вечірні та ранкові години, коли дефіцит в енергосистемі найбільший.

А загалом у майбутньому треба відмовлятися від практики штучних обмежень на енергоринку, щоб Україна могла вільно імпортувати електрику та зменшити кількість відключень споживачів.

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