Уменьшить количество отключений. Может ли электроэнергия из ЕС помочь потребителям в Украине
При том, что в Украину вернулись отключения электроэнергии, на рынке остаются искусственные ограничения, мешающие ее импорту. Экономист Владимир Омельченко предлагает их убрать — и потребителю сразу должно стать легче.
ПОЧЕМУ УКРАИНА, НЕСМОТРЯ НА ОТКЛЮЧЕНИЯ, ПОЛЬЗУЕТСЯ ИМПОРТОМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ВСЕГО НА 12 ПРОЦЕНТОВ (от квоты)
Вчера Нацрегулятор по энергетике должен был пересмотреть размер установленных на рынке электроэнергии прайс-кэпов. До последнего все ожидали, что комиссия увеличит прайс-кэпы, чтобы разблокировать импорт электроэнергии из Европы в Украину. Но этого решения не было, и размер кэпов оставили на прежнем уровне.
Сейчас импорт — минимальный. Импортеры используют всего около 12% возможностей Украины на импорт. Это несмотря на то, что сейчас из-за дефицита "Укрэнерго" ежедневно дает распоряжения на применение графиков отключений.
Почему почти нет импорта? Причина банальна. В часы пикового потребления, а именно утром и вечером, цены на электричество в Европе больше, чем в Украине, поэтому импортеры отказываются покупать электричество себе в убыток. И эта разница в цене возникает именно из-за искусственных ограничений. Если взглянуть цены на электроэнергию в Европе на завтра, то можно увидеть, что во всех соседних странах она будет выше, чем в Украине. В Украине завтра среднесуточная цена будет составлять 134 €/MВт-ч, тогда как в Польше 166 €/MВт-ч, в Словакии — 163 €/MВт-ч, а в Молдове — 159 €/MВт-ч.Важно
Еще одним свидетельством того, что разница в цене мешает импорту, является то, что значительное количество отключений применяется в вечерние и утренние часы, как раз когда разница в цене наибольшая.
Лично я считаю, что НКРЭКУ надо пересмотреть свое решение и изменить прайс-кэпы. К счастью, Регулятор оставил себе такую возможность и ею надо воспользоваться. По меньшей мере прайс-кэпы должны соответствовать уровню европейских цен на электроэнергию, хотя бы в вечерние и утренние часы, когда дефицит в энергосистеме наибольший.
А вообще в будущем надо отказываться от практики искусственных ограничений на энергорынке, чтобы Украина могла свободно импортировать электричество и уменьшить количество отключений потребителей.
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