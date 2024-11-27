Уменьшить количество отключений. Может ли электроэнергия из ЕС помочь потребителям в Украине

ПОЧЕМУ УКРАИНА, НЕСМОТРЯ НА ОТКЛЮЧЕНИЯ, ПОЛЬЗУЕТСЯ ИМПОРТОМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ВСЕГО НА 12 ПРОЦЕНТОВ (от квоты)

Вчера Нацрегулятор по энергетике должен был пересмотреть размер установленных на рынке электроэнергии прайс-кэпов. До последнего все ожидали, что комиссия увеличит прайс-кэпы, чтобы разблокировать импорт электроэнергии из Европы в Украину. Но этого решения не было, и размер кэпов оставили на прежнем уровне.

Сейчас импорт — минимальный. Импортеры используют всего около 12% возможностей Украины на импорт. Это несмотря на то, что сейчас из-за дефицита "Укрэнерго" ежедневно дает распоряжения на применение графиков отключений.

Почему почти нет импорта? Причина банальна. В часы пикового потребления, а именно утром и вечером, цены на электричество в Европе больше, чем в Украине, поэтому импортеры отказываются покупать электричество себе в убыток. И эта разница в цене возникает именно из-за искусственных ограничений. Если взглянуть цены на электроэнергию в Европе на завтра, то можно увидеть, что во всех соседних странах она будет выше, чем в Украине. В Украине завтра среднесуточная цена будет составлять 134 €/MВт-ч, тогда как в Польше 166 €/MВт-ч, в Словакии — 163 €/MВт-ч, а в Молдове — 159 €/MВт-ч.

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Еще одним свидетельством того, что разница в цене мешает импорту, является то, что значительное количество отключений применяется в вечерние и утренние часы, как раз когда разница в цене наибольшая.

Лично я считаю, что НКРЭКУ надо пересмотреть свое решение и изменить прайс-кэпы. К счастью, Регулятор оставил себе такую возможность и ею надо воспользоваться. По меньшей мере прайс-кэпы должны соответствовать уровню европейских цен на электроэнергию, хотя бы в вечерние и утренние часы, когда дефицит в энергосистеме наибольший.

А вообще в будущем надо отказываться от практики искусственных ограничений на энергорынке, чтобы Украина могла свободно импортировать электричество и уменьшить количество отключений потребителей.

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