Порятунок енергетики України: два кроки, які потрібно зробити, щоб не сидіти взимку без світла

БОРГИ ЧИ ІНВЕСТИЦІЇ?

Чим ближчі й сильніші морози – тим більше буде нагнітатись тема відключень електроенергії в інформаційному полі та соцмережах. Зрозуміло, що всі переживають та готуються до різних сценаріїв. Тим паче, що й без обстрілів дефіцит потужності, за різними оцінками, становить близько 2 ГВт взимку, залежно від температури.

Безумовно, цю проблему потрібно вирішувати новим будівництвом енергопотужностей. А цей процес займає щонайменше рік-два для СЕС та ВЕС.

Після перших обстрілів у жовтні 2022 року частину проблем дійсно можна було вирішити, але існує висока ймовірність, що країна буде з відключеннями ще два роки. Взимку та в літні піки споживання.

Чому ж не будуються ті 5 ГВт вітроенергетики, про які всі говорять і які нібито готові до будівництва?

Перша причина – потрібно гарантувати банкам, які дають фінансування на проєкти, мінімальну ціну продажу нової електроенергії.

Для цього держава планує наступного року провести аукціон, наприклад, для ВЕС на 500 МВт. Це тільки на перший погляд, може здатися багато, а насправді це дуже невеликий об’єм в масштабах потреб країни. Проблема полягає ще й в тому, що треба ще пошукати того, хто прийде на ці аукціони. Адже джерело грошей для переможця аукціону все те саме — Гарпок (Гарантований покупець — Ф.), який отримує гроші з тарифу на передачу "Укренерго".

Цей тариф не забезпечував покриття витрат Гарпока на 8 млрд у 2022-2023 роках, що підтвердив аудит НКРЕКП, а також ще на 10 млрд грн у 2024 році. Це все повторює ситуацію з боргами, яка переходить з року в рік – і зараз надходження зеленої генерації становлять лише 65% від потрібного рівня. Третину грошей галузь, яка має бути фронтменом у відбудові енергетики, просто не отримує.

Не дивно, що на пілотний аукціон з будівництва СЕС, який пройшов напередодні, просто ніхто не прийшов…

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Що потрібно зробити державі? Потрібно розробити зрозумілий план погашення боргів та його виконувати. Очевидно, що також треба перестати накопичувати борги.

Найближчі тижні НКРЕКП буде затверджувати тариф на передачу для "Укренерго".

Безперечно, це чутливе питання для комерційних споживачів. Але вибір стоїть між тим, чи добивати, чи все ж рятувати сектор ВДЕ в умовах, коли треба швидко будувати енергетику, бо дефіцит потужностей великий.

Сподіваюсь, що члени НКРЕКП пам'ятають вимогу законодавства, що тариф на передачу "Укренерго" повинен покривати всі витрати 2025 року та компенсувати борги, відображені в результаті аудиту. Або ж регулятор має передбачити інші джерела погашення цього боргу.

Звичайно, держава може й далі обманювати інвесторів, але, схоже, ми досягли того моменту, коли обдурити можна тільки себе.

Чим більше ми відтягуємо вирішення питання погашення боргів зеленої генерації, тим довше ми сидітимемо без світла. Чим більше від представників держави, зокрема через ЗМІ, звучить риторики про те, що "зелений тариф не потрібний" і "даремно сплачували галузі ВДЕ борги" – тим менше інвесторів прийдуть на нові аукціони. Якщо взагалі прийдуть.

Крім сказаного, надзвичайно важливо зазначити, що без вчасного формування у прозорий спосіб Наглядової Ради НЕК "Укренерго" відповідно до принципів ОЕСР вирішення боргової проблеми не уявляється можливим. Підтвердженням цього є сьогоднішня офіційна інформація, що "Укренерго" з 9 листопада тимчасово зупиняє здійснення платежів за зеленими облігаціями, випущеними у 2021 році під державну гарантію.

Ця сумна подія відбулася лише за два місяці після порушення правил корпоративного управління у частині звільнення голови правління "Укренерго". За інсайдерською інформацією, саме це й спричинило тимчасову технічну фінансову неспроможність компанії розраховуватися за зеленими облігаціями 2021 р.

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