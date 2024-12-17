В Украине законодательство позволяет поставщикам электрической энергии отключать услугу в случае неуплаты, то есть когда есть долг. Фокус спросил у юристов, какой должна быть сумма такого долга, чтобы энергопредприятие решило отрезать потребителя, и как возобновить подачу света.

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В Украине растет задолженность населения за коммунальные услуги, и в разных экспертных оценках в этом году сумма долга уже превысила 160 млрд грн. Между тем, за электроэнергию граждане в большинстве все же платят вовремя, или же при наличии высоких сумм долга договариваются о реструктуризации с поставщиком. По крайней мере, в суды дела о таких долгах доходят не так уж и часто. По информации Опендатабот, по состоянию на середину 2024 года в Украине насчитывается 701 тыс. производств о взыскании долгов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Причем, 36,9% от всех долгов составляет неуплата за отопление — 258,8 тыс. На втором со значительным отрывом находятся долги за водоснабжение — 18,6% или 130,2 тыс. А замыкают тройку долги за свет — 67,9 тыс. или 9,7%. Фокус спросил у юристов, когда могут отрезать домохозяйство от электрической энергии и можно ли обжаловать такие действия поставщика электроэнергии.

У вас долг: почему и когда поставщик может отключить потребителя от электроэнергии

Адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова объяснила: сегодня вопрос о предоставлении и прекращении предоставления услуг энергоснабжения, а также основания для отключения потребителя от линии электропередач регулируется Правилами розничного рынка электрической энергии, утвержденными постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг № 312 от 14.03.2018 и постановлением Кабинета Министров Украины от 05.03.2022 №206 "Некоторые вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг в период военного положения". При этом, говорит юрист, законодательного урегулирования вопроса минимальной суммы долга или срока, в течение которого накапливается задолженность, для того, чтобы поставщик имел право отключить потребителя от линии электропередач нет. Однако все же регулятор указывает некоторые ориентиры сумм долга для поставщиков.

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"Согласно п. 7.12 Правил розничного рынка электрической энергии, утвержденными постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг № 312 от 14.03.2018 предусмотрено, что расходы на возобновление поставок электроэнергии потребителю потребителем оператору системы не осуществляется, если на момент уведомления об отключении сумма долга была меньше половины прожиточного минимума для трудоспособных лиц. То есть, в 2024 году этот показатель прожиточного минимума составляет 3028 грн, таким образом, с точки зрения поставщика нецелесообразно отключать потребителя у которого сумма долга не превышает 1514 грн, поскольку расходы на подключение будут возложены на самого поставщика услуг", — говорит Елена Воронкова. И добавляет: поставщик услуг должен предупредить об отключении потребителя и предложить ему заключить договор реструктуризации долга.

Компания может отрезать потребителя, если тот вовремя не погасил задолженность и не обратился за реструктуризацией долгов Фото: Facebook

Между тем, управляющий партнер АО "EvrikaLaw", адвокат Андрей Шабельников также отметил в комментарии Фокусу, что пока четко определенного порога суммы долга, при котором обязательно произойдет отключение, нет. Это означает, что отключение могут осуществить как при небольшой, так и при значительной задолженности.

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"На что же ориентируются при принятии решения об отключении от линии? Индивидуальный подход. Каждая ситуация рассматривается индивидуально. Могут учитывать не только сумму долга, но и такой фактор, как срок непогашения: чем дольше потребитель не платит за электроэнергию, тем выше вероятность отключения. Кроме того, может учитываться история платежей: если потребитель ранее регулярно платил за электроэнергию, но сейчас возникли временные трудности, ему могут предложить рассрочку платежа", — говорит Андрей Шабельников. Он уверен: чаще всего помещение отключают из-за большого и длительного долга.

Чем больше сумма долга, тем вероятнее, что поставщик отключит потребителя, говорят специалисты Фото: Flickr

"Если сумма долга значительная и потребитель в течение длительного времени не принимает меры для его погашения, отключение является наиболее вероятным. Также причиной может быть игнорирование сообщений о задолженности. Если потребитель игнорирует все сообщения о наличии задолженности и не выходит на связь, отключение также может быть осуществлено", — считает Андрей Шабельников. Кроме того, компания-поставщик может принять решение об отключении потребителя при условии отсутствия договоренности о реструктуризации.

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Отключение и его обжалование: какие права у потребителей

Управляющий партнер АО "Виннерс Партнерс", адвокат Сергей Литвиненко отметил: перед отключением поставщик обязан предупредить об этом потребителя. В частности, компания должна не позднее чем за 30 дней до планового отключения прислать потребителю сообщение. Также, рассказывает Литвиненко, поставщик должен предоставить возможность оплатить долг или заключить договор реструктуризации задолженности. Если потребитель не реагирует на предупреждение и не платит долг, поставщик имеет право перейти к следующему этапу, которым является фактическое отключение, которое проводится только по истечении установленного срока и при условии, что все предыдущие шаги были выполнены в соответствии с законодательством.

По мнению Сергея Литвиненко, потребители имеют право обжаловать действия энергокомпании в случае неправомерного отключения. "Важно сохранять все документы, подтверждающие оплату за электроэнергию и взаимодействие с поставщиком. В случае конфликта, можно обратиться в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), или в суд", — говорит юрист.

Перед отключением потребителя, который задолжал компании, всегда должно поступить сообщение о таком плановом отключении, отметили юристы Фото: УНИАН

Хотя исполнительные производства по долгам за электроэнергию и составляют менее 10% от всего объема судебных дел по коммунальным долгам, все же не редки судебные споры, когда потребители оспаривают как суммы долга, так и отключение от услуг. Юристы, правда, напоминают: довольно часто сами действия потребителей приводят к судебным процессам.

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"Порядок есть порядок, и поставщик услуг вполне обоснованно применяет санкции за нарушение потребителями условий договора или Правил розничного рынка электрической энергии. Выиграть дела можно тогда, когда самим потребителем соблюдены все требования законодательства при возникновении и развитии спора. Для большинства населения нет и оснований для того, чтобы начинать судебную волокиту", — говорит Елена Воронкова.

По словам же Андрея Шабельникова, в подобных делах ключевым является соблюдение электропоставщиком процедуры отключения электроэнергии, а также прав потребителя. "Если отключение было осуществлено незаконно и без уведомления потребителя, это является основанием для обжалования действий электропоставщика в суде", — отметил эксперт.

Выиграть дела можно тогда, когда самим потребителем соблюдены все требования законодательства при возникновении и развитии спора Фото: УНИАН

Бывают и случаи, когда отключение потребителя от электроэнергии происходит из-за долгов предыдущих владельцев дома или квартиры. Елена Воронкова напомнила: в законодательстве нет обязанности по уплате долгов по коммунальным платежам предыдущего владельца у нового владельца, если иное не предусмотрено договором купли-продажи соответствующего объекта недвижимого имущества, и это подтверждено постановлениями Верховного Суда. "Вместе с тем, для того, чтобы отстоять свои права в таком случае потребителю придется обращаться в суд за защитой своих прав", — говорит Елена Воронкова.

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По словам Андрея Шабельникова, если новому владельцу в его лицевой счет включили долги предыдущих владельцев или если с ним отказываются заключать новый договор о предоставлении жилищно-коммунальных услуг, нужно осуществить ряд шагов, а именно:

обратиться с письмом к соответствующим предприятиям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги с просьбой заключить договор о предоставлении жилищно-коммунальных услуг;

в случае отказа — обратиться в суд с исковым заявлением об обязательстве заключить договор о предоставлении соответствующей жилищно-коммунальной услуги или об обязательстве исключить из учета по лицевому счету задолженность предыдущих владельцев квартиры.

"В то же время при заключении договора купли-продажи недвижимого имущества уместно требовать от продавца недвижимости справку об отсутствии долгов за жилищно-коммунальные услуги", — пояснил Андрей Шабельников.

Неуплата долга может привести к отключению потребителя от услуг, в том числе и от услуги поставки электрической энергии Фото: Апостроф

Узнать о долге: как потребителям контролировать все платежи за электроэнергию

Чтобы не оказаться перед фактом отключения электрической энергии, важно отслеживать платежи и контролировать начисления и оплаты. При этом эксперты отмечают, что гарантированно получить вовремя информацию о долге все равно невозможно, ведь любая система может давать сбой. "Согласно официальной информации на сайте "Yasno", указано, что получить информацию о наличии долга можно через: личный кабинет, мобильное приложение, на самом сайте заказать соответствующую услугу. Однако, видимо, как и любая электронная система, и эта также дает сбой, поскольку нашла среди судебных решений дела по обжалованию взысканных с потребителей средств за пользование электроэнергией именно при указанных обстоятельствах, что в личном кабинете отсутствовала информация о долге, на запрос потребителя поставщик услуг не отреагировал, потребитель обратился в суд. В указанной ситуации суд удовлетворил требования потребителя. Поэтому, да, можно и нужно отстаивать свои права, но для этого потребитель в первую очередь должен строго соблюдать требования законодательства", — рассказала Елена Воронкова.

Судебный процесс является одним из вариантов решения спора между потребителем и поставщиком электроэнергии Фото: Иллюстративное фото

Андрей Шабельников советует при получении информации о долге (например, через смс-сообщение или в Viber), когда в кабинете потребителя (на сайте поставщика) долга не видно, осуществить несколько важных шагов, в частности, связаться с компанией.

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Как действовать для проверки наличия долга за электроэнергию

Немедленно свяжитесь с энергопоставщиком и уточните информацию о наличии задолженности. Спросите, на каком основании начислена эта сумма и почему о ней не было информации в личном кабинете.

Проверьте все начисления, чтобы убедиться, что они соответствуют фактически потребленной электроэнергии.

Сохраните все документы, которые могут подтвердить вашу позицию (квитанции об оплате, показания счетчика и т.д.).

"Если вы считаете, что начисления являются ошибочными, вы имеете право обжаловать их. Для этого нужно подать соответствующее заявление к энергопоставщику. Если все другие способы решения спора не дали результата, вы можете обратиться в суд", — отметил Андрей Шабельников.