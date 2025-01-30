Графики отключений и мороз: энергетик предупредил, когда начнут выключать свет

Из-за мороза до -10 градусов в украинской энергосистеме будет дефицит мощностей, заявил эксперт Станислав Игнатьев. Дефицит окажется настолько большим, что с ним не справится энергетика соседних стран, которые покрывали недостачу.

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Украинцев через неделю могут ожидать отключения света из-за ухудшения погодных условий. Метеорологи сообщили о формировании фронта арктического воздуха, который надвинется на Украину и станет причиной возобновления аварийных и стабилизационных отключений. О причинах дефицита мощностей в энергетике глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев рассказал на портале Telegraf.

Отключение света — детали

Игнатьев пояснил, что отключения света будут связаны с зоной высокого давления — антициклоном, который на сегодня уже сформировался над самой холодной точкой Земли. Самая холодная точка — это так называемый "Алеутский минимум", расположенный в Тихом океане на Аляске рядом с Алеутскими островами (расстояние до Украины — более 8 тыс. км). Когда антициклон доберется до украинцев, то температура воздуха снизится до -5 градусов, а позже — возможны и -10 градусов, сказал энергетик. Он напомнил, что во все прошлые энергетические сезоны после начала войны при таких условиях происходили отключения света. Игнатьев подытожил, что такая ситуация, вероятно, повторится в феврале. Ориентировочная дата ощутимого похолодания — с 5 февраля, указано в статье.

"При снижении средних температур до -5 градусов в энергосистеме потенциально возникает дефицит в пиковые часы (утро и вечер) на уровне 2 ГВт часов", — сказал он.

По оценкам Игнатьева, во время сильного мороза до -10 градусов пиковая нагрузка энергосистемы возрастет и дефицит достигнет 4 ГВт. При этом от соседей Украина может получить максимум 2,1 ГВт. Этой мощности еще хватит на морозы -5. При более низких температурах энергетики возобновят аварийные и стабилизационные отключения, пояснил эксперт журналистам.

Детали о возможном отключении света

В Telegram-канале НЭК "Укрэнерго", представители энергокомпании пока не предупреждали об отключении света, которые ожидаются в последний месяц зимы 2025 года. В заметке, которая появилась утром 30 января указано, что благодаря теплой погоде потребление электроэнергии снизилось на 2,4%. Также отмечается, что солнце на западе, в центре и на севере дает возможность работать солнечным бытовым СЭС.

Между тем на портале Ventusky можно увидеть прогноз погоды на 5 февраля 2025 года. Видим, что, например, в Киеве в 11 ч. вероятная температура воздуха -2 градуса. Кроме того, указано, что возможен снег в полосе от Херсонской области через Винницкую и до Львовской.

Отключение света — что показывает прогноз погоды на февраль 2025 года Фото: ventusky.com

Отметим, компания ДТЭК 17 января рассказала об отключении света и об ударах РФ по ТЭС. По словам компании, в течение трех лет войны пришлось 49 раз "поднимать" работу ТЭС. При этом в самом только 2024 году таких случаев было 20.

Напоминаем, в январе правительство Словакии пригрозило прекратить предоставлять Украине электроэнергию в моменты дефицита: что на это ответили в Польше.