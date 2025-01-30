Два дня будет засыпать снегом: погода в Украине неожиданно изменится в феврале (карта)

После аномально теплого января украинцы еще будут иметь возможность увидеть зиму. Снегопады накроют несколько областей, а морозы не дадут снежному покрову быстро растаять.

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Погода в Украине обещает удивить настоящей зимой уже через неделю. Снегопады ожидаются 5 и 6 февраля. Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky.

В среду 5 февраля снежные облака пройдут по Карпатам, а также поднимутся с юга в центр. Будет снежить и в северо-восточных областях. При этом снежный покров должен задержаться на земле благодаря небольшому морозу: столбик термометра будет опускаться до -8 на западе и до -4 на севере и востоке, на юге будет держаться до -2.

Снегопады в Украине в среду 5 февраля Фото: Скриншот

В следующий четверг погода в Украине так же будет морозной: около -4 ночью и -1 днем. Больше всего морозы будут свирепствовать в горных западных регионах — там похолодает до -12. На севере страны метеорологи прогнозируют до -3 градусов, на юге — около -2, на востоке и в центре — до -3.

Метели еще возможны в Карпатских горах, также на востоке. На остальной территории будет снежить меньше или осадков не будет вообще.

6 февраля в Украине будет снежить немного меньше Фото: Скриншот

Погода в Украине в ближайшие дни

По данным Укргидрометцентра, небольшой снег возможен уже с грядущего воскресенья, однако температура воздуха днем еще будет держаться в пределах от +1 до +4. О возвращении морозов предупреждала и синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха. В комментарии "Главреду" она рассказала, что в начале следующего месяца на погоду в Украине повлияют атмосферные фронты, которые принесут осадки и немного снега в западных, северных и центральных регионах.

"Укргидрометцентр" прогнозирует небольшой снег по всей Украине 4 февраля Фото: Скриншот

Напомним, 27 января синоптики прогнозировали аномальное тепло в конце зимы и небольшое количество осадков.

30 января председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев рассказал, когда, вероятно, начнут выключать свет из-за ухудшения погодных условий.