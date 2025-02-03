Мороз на вулиці та ожеледиця на дорогах: яка очікується погода 4 лютого

Температура повітря може опуститись до -2 градусів тепла. Також варто очікувати невеликого снігу, а в столиці — ожеледицю.

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У вівторок, 4 лютого, в Україні очікується мінусова температура. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

Вона зазначила, що у нічні години температура повітря спуститься до -1… -4 градусів морозу. Впродовж дня у вівторок очікується коливання температури від -2 градусів морозу до +2 градусів тепла.

"Місцями в Україні випадатиме незначний сніг, так, більше для красивої картинки", — додала експертка.

В столиці в цей день, 4 лютого, очікується місцями невеликий сніг, а на дорогах ожеледиця. Вночі температура спуститься до -1…-3 градусів морозу, вдень очікується близько нуля.

За прогнозами Наталії Діденко, надалі в Україні спостерігатиметься прохолодна чи холодна погода. Вночі очікується -3…-7 градусів морозу, вдень від -3 градусів морозу до +3 градусів тепла.

"Орієнтовний прогноз, потребуватиме уточнення, для результативнішого планування — з 19-го лютого є ймовірність посилення морозів", — зазначила вона.

Нагадаємо, у лютому погода в Україні несподівано зміниться. Зокрема, снігопади накриють кілька областей, а морози не дадуть сніговому покрову швидко розтанути. В західних регіонах температура опуститься до -12 градусів морозу.

Загалом середня місячна температура у лютому буде від -3 до +2 градусів. Місячна кількість опадів, ймовірно, становитиме 25-65 мм, а це — менше норми. Сніжитиме в основному на півночі й сході. У решті областей чекати сніжної погоди не варто — якщо сніг і випаде, швидко розтане.